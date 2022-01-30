Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"
Formula E / Diriyah ePrix II Haberler

De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Nyck de Vries, 9 sıra kaybederek 10. sırada tamamladığı Diriye E Prix'de nelerin yanlış gittiğinden bahsetti.

De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı
Haberi dinle

Sıralama turlarında güçlü turlar atan de Vries, son turuyla mutlu olmasa da Edoardo Mortara'yı 0.005 saniye ile geçerek pole pozisyonuna ulaşmıştı. 

Diriye E-Prix II'ye pole'den başlayan Hollandalı, yarışın ilk bölümlerini lider götürmüştü ve ilk atak modu kullanımlarının ardından rakiplerinin stratejik hamlelerine yanıt vererek liderliğini korumayı başarmıştı. 

İkinci atak modu kullanımlarında ise dördüncü sıradaki Lucas di Grassi'nin erken atak modu stratejisi, zincirleme bir reaksiyona neden oldu.

Di Grassi, erken atak modu stratejisiyle Mortara ve Robin Frijns'ı geçti. Brezilyalı pilot, sonrasında ise atak modunu kullanarak 18. virajda de Vries'i arkasında bıraktı. 

De Vries, rakiplerinin aksine 2. atak modunu birkaç tur daha almadı ve 4. sıraya geriledi. De Vries, dördüncü sıraya gerilemesinin ardından ise Jean-Eric Vergne ile temas yaşadı ve 10. sıraya kadar geriledi. 

Sezon 7 şampiyonu, yarışını şöyle özetledi: "Özetleyecek olursak, bugün yeteri kadar hızlı değildik. İkinci atak modunu biraz geç aktive etmiş olabiliriz. Bu, geriye düşmemizde rol oynamış olabilir ama diğerlerine kıyasla biraz daha yavaş olduğunuzda, iş zorlaşıyor."

"Buna ek olarak, Vergne'le yaşadığım temasın ardından 4 ya da 5 pozisyon kaybettim ki bu çok kötüydü. Ancak günün sonunda bu sonucun bizim yüzümüzden alındığını düşünüyorum. Bugün [cumartesi] sadece yeteri kadar hızlı değildik." 

"Bu yarışta yaşananlar, yarışa kadar güçlü bir hafta sonu geçirseniz dahi yarışta her şeyin kötüye gidebileceğini kanıtlıyor."

"Strateji aralığı çok küçük ve bir anda her şeyi kaybedebiliyorsunuz." 

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

De Vries'in Vergne'le temas yaşamasının ardından Hollandalı pilotu geçen isimler arasında Stoffel Vandoorne da yer alıyordu. Sıralama turlarında grup aşamasında elenen Vandoorne, 12. sıradan start aldığı yarışı 7. sırada bitirmeyi başarmıştı. 

Mercedes EQ takım patronu Ian James ise takımın sıralama turlarındaki temposunu yarışa taşımakta zorlandığını kabul ederken, Diriye'deki iki yarışın takıma "karışık duygular" yaşattığını da ekledi. 

Diriye'deki yarışlar hakkında konuşan James, "Bugün, karışık duygular yaşadığımız bir gündü. Sıralama turlarında güçlü bir tempoyla başladık ama yarıştaki tempomuz gerekli seviyede değildi."

"Bu, savunma yapmakta zorlanmamıza neden oldu. Verileri analiz edeceğiz ve geliştiğimizden emin olacağız."

 

 

paylaşım
yorumlar
Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"
Önceki haber

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"
Yorumları görüntüle
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı" Diriyah ePrix II
Formula E

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda Diriyah ePrix II
Formula E

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda

Da Costa, FE Diriye'nin birinci turu için "fazla agresif" Ticktum'u suçladı Diriyah ePrix I
Formula E

Da Costa, FE Diriye'nin birinci turu için "fazla agresif" Ticktum'u suçladı

Nyck deVries Daha fazlası
Nyck deVries
De Vries: "Verstappen şampiyonluğu hak etti"
Formula 1

De Vries: "Verstappen şampiyonluğu hak etti"

Mercedes, Hamilton'ın emekli olması halinde Bottas'ı geri çağırabilir
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın emekli olması halinde Bottas'ı geri çağırabilir

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!
Formula 1

Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!

Schumacher: "Hamilton bana karşı her zaman çok açıktı"
Formula 1

Schumacher: "Hamilton bana karşı her zaman çok açıktı"

Mercedes, Bottas'a veda hediyesi olarak 2017 W08'i hediye etmiş
Formula 1

Mercedes, Bottas'a veda hediyesi olarak 2017 W08'i hediye etmiş

Son Haberler

De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı
Formula E Formula E

De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"
Formula E Formula E

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı
Formula E Formula E

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda
Formula E Formula E

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.