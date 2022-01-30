De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı

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Sıralama turlarında güçlü turlar atan de Vries, son turuyla mutlu olmasa da Edoardo Mortara'yı 0.005 saniye ile geçerek pole pozisyonuna ulaşmıştı.

Diriye E-Prix II'ye pole'den başlayan Hollandalı, yarışın ilk bölümlerini lider götürmüştü ve ilk atak modu kullanımlarının ardından rakiplerinin stratejik hamlelerine yanıt vererek liderliğini korumayı başarmıştı.

İkinci atak modu kullanımlarında ise dördüncü sıradaki Lucas di Grassi'nin erken atak modu stratejisi, zincirleme bir reaksiyona neden oldu.

Di Grassi, erken atak modu stratejisiyle Mortara ve Robin Frijns'ı geçti. Brezilyalı pilot, sonrasında ise atak modunu kullanarak 18. virajda de Vries'i arkasında bıraktı.

De Vries, rakiplerinin aksine 2. atak modunu birkaç tur daha almadı ve 4. sıraya geriledi. De Vries, dördüncü sıraya gerilemesinin ardından ise Jean-Eric Vergne ile temas yaşadı ve 10. sıraya kadar geriledi.

Sezon 7 şampiyonu, yarışını şöyle özetledi: "Özetleyecek olursak, bugün yeteri kadar hızlı değildik. İkinci atak modunu biraz geç aktive etmiş olabiliriz. Bu, geriye düşmemizde rol oynamış olabilir ama diğerlerine kıyasla biraz daha yavaş olduğunuzda, iş zorlaşıyor."

"Buna ek olarak, Vergne'le yaşadığım temasın ardından 4 ya da 5 pozisyon kaybettim ki bu çok kötüydü. Ancak günün sonunda bu sonucun bizim yüzümüzden alındığını düşünüyorum. Bugün [cumartesi] sadece yeteri kadar hızlı değildik."

"Bu yarışta yaşananlar, yarışa kadar güçlü bir hafta sonu geçirseniz dahi yarışta her şeyin kötüye gidebileceğini kanıtlıyor."

"Strateji aralığı çok küçük ve bir anda her şeyi kaybedebiliyorsunuz."

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

De Vries'in Vergne'le temas yaşamasının ardından Hollandalı pilotu geçen isimler arasında Stoffel Vandoorne da yer alıyordu. Sıralama turlarında grup aşamasında elenen Vandoorne, 12. sıradan start aldığı yarışı 7. sırada bitirmeyi başarmıştı.

Mercedes EQ takım patronu Ian James ise takımın sıralama turlarındaki temposunu yarışa taşımakta zorlandığını kabul ederken, Diriye'deki iki yarışın takıma "karışık duygular" yaşattığını da ekledi.

Diriye'deki yarışlar hakkında konuşan James, "Bugün, karışık duygular yaşadığımız bir gündü. Sıralama turlarında güçlü bir tempoyla başladık ama yarıştaki tempomuz gerekli seviyede değildi."

"Bu, savunma yapmakta zorlanmamıza neden oldu. Verileri analiz edeceğiz ve geliştiğimizden emin olacağız."