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Formula E / Son dakika

D'Ambrosio yarışları bıraktı, Venturi'de takım patronu vekili oldu

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D'Ambrosio yarışları bıraktı, Venturi'de takım patronu vekili oldu
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Çeviren: Abdullah Çelik

Eski Formula 1 pilotu Jerome d’Ambrosio, profesyonel yarış kariyerini sonlandırdığını ve Venturi Racing Formula E'nin takım patronu vekili olduğunu açıkladı.

2019-20 Formula E sezonunda Mahindra Racing Formula E takımı adına yarışan ve sezonu 16. sırada tamamlayan 34 yaşındaki Belçikalı, Formula E'deki altı senelik kariyerinde sadece Suudi Arabistan E-Prix'e katılamamıştı.

Mahindra, 2020-21 sezonu için Alexander Sims ile anlaştı ve ikinci pilotun Alex Lynn olması bekleniyor.

Formula E'de 3 yarış kazanan D'Ambrosio, prosefyonel yarış kariyerini sonlandırdığını ve Venturi takımında takım patronu vekili olduğunu duyurdu.

Formula 1'de Marussia ve Lotus ile yarışan D'Ambrosio, "Son 26 senedir yarışçı olarak elde ettiğim deneyim, birey olarak şekillenmemde etkili oldu. Berlin'de kaskımı çıkardığımda, motor sporlarında bir şekilde kalmak istediğimi biliyordum."

"Hâlâ rekabetçi bir insanım. Kazanmaya olan açlığınız, araçtan inseniz dahi sizi bırakmaz. Bu tutkuyu iyi yolda kullanmak istiyorum." dedi.

D'Ambrosio yeni göreviyle takım patronu Susie Wolff'a bildirimde bulunacak.

Venturi'de gelecek sene Edoardo Mortara ile Norman Nato yarışacaklar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Jérôme d'Ambrosio
Editör Matt Kew

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