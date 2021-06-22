Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı onun kaza yapmasına neden olmuş

2020 FE dünya şampiyonu da Costa, Puebla'daki ikinci yarışın bitimine birkaç dakika kala 7. virajın çıkışındaki bariyere sert bir biçimde çarptı ve yarışa veda etti.

Da Costa, bu yarıştan önce Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sırada bulunuyordu. Portekizli pilot, kendinden görmeye alışık olmadığımız bu hatanın, Andre Lotterer ve Alexander Sims'in yaşadığı temasın ardından kopan reklam posterinin aracın takılmasından ötürü kaynaklandığını söyledi.

Kopan bu poster parçası, ilk olarak duvara doğru sıkıştırılan Sims'in aracına sıkışmıştı. Sonrasında bu parça Sims'in aracından düştü ve Sims'in arkasındaki Lotterer'in aracına takıldı.

Bu parça, Lotterer'in aracından düşmesinin ardından da bu ikilinin arkasında yer alan da Costa'nın aracına takıldı.

Da Costa, bu posterin aracına takılmasının ardından fren disklerinin sıcaklıklarının çok yükseldiğini ve bu yüzden kaza yaptığını söyledi.

Autosport.com'a konuşan Portekizli pilot, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatımda bazı durumlarda çok şanslı olmuşumdur ve son birkaç haftadır her şey yolunda gidiyordu ama bugün yaşanan..."

"Mahindra ve Lotterer önümde duvara doğru çarptılar ve duvardaki reklam pankartının 40 metresini yırttılar."

"Kopan parça, 3 araç arasında dolaştı ve o parça hep araçlardan düştü ama benim aracımdan düşmedi. Öyle olunca da frenlerim çok ısındı. Araçta hiç denge kalmadı, sürmesi çok zordu."

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Pistte zar zor durabiliyordum, size her şeyi söylemem ama o pankartın orada olmasıyla birlikte aracımın kafası karıştı."

"Bu yazılımlar oldukça gelişmiş ve akıllı yazılımlar ama aracım ne olduğunu anlayamadı. Bu kaza, benim hata yapmamdan daha fazla şey yüzünden gerçekleşti.

Yarışı 17. sırada tamamlayan Lotterer ise güvenliğin arttırılması için duvarlara boyalı reklamlara geçilmesi gerektiği görüşünde.

Konu hakkında konuşan Alman pilot, "Sims'le temas yaşadık. O beni geçti ve pankarta takıldı. Sonrasında da o büyük pankart aracımın altına girdi."

"Bütün performansı kaybettim, tamamıyla bir felaketti. O pankartlar çok sinir bozucu çünkü Dünya'da yeteri kadar plastik var, değil mi?"

"Onları boyamamız gerek, kötü duruyorlar. Birkaç kişinin yarışını mahvettiler. Ayrıca güvenlik açısından da bir şeyler yapmamız gerek. Kesinlikle geliştirilebilecek şeyler var." ifadelerini kullandı.

Pankart parçası ilk olarak aracına takılan Sims, bu parçanın fren diskinin etrafında sıkışmasının ardından frenlerini kaybetti ve yarışı bitiremedi.

paylaşım