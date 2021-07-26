Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak
Formula E / Londra E-Prix II Haberler

Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Londra E-Prix'sinde Porsche sürücüsüyle çarpışan Antonio Felix da Costa, Andre Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' söyledi.

Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor

Lotterer, birinci virajda da Costa'yı pit duvarına itmesinin ardından, pitten geçme cezası aldı ve bu temasla birlikte da Costa yarışa veda etti.

Da Costa Porsche sürücüsüyle arasındaki farkı 35 kW'lık atak modu sayesinde kapatmıştı ve 10. turda, 12. sıra için savaşıyorlardı.

Son şampiyon da Costa, ExCeL'de Porsche sürücüsü ile duvar arasında adeta bir sandviç oldu ve sürücünün aracının ön süspansiyonu kırıldı.

Sürücü sıralamalarında beşinci sırada bulunan da Costa Autosport'a şu ifadeleri kullandı: ''Kazanmayı hazmedemeyen biriyle karşılaşıncaya kadar her şey iyi gidiyordu. Olan bu.''

''Birçok aracı birinci virajda atak modu sayesinde geçebildim.''

''Andre dışında iki yarış boyunca herkes çok saygılıydı.''

Lotterer aynı zamanda iki lisans ceza puanı aldı ve toplam puanı sekize yükselmiş oldu.

Da Costa sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu beklenen bir şeydi. Bu adam her zaman böyle. Onun bir araca zarar vermeden bitirdiği son yarışı hatırlayamıyorum.''

''Belki de düzgün davranacağını düşündüğüm için hata bendedir. Çok kirli bir hareket yaptı.''

''Çok tehlikeliydi, kesinlikle desteklenemez bir hareket.'' 

Andre Lotterer, Porsche

Andre Lotterer, Porsche

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Da Costa, Lotterer'den bir özür alırsa durumun düzelebileceğini de ekledi.

''Bir markayı bu şekilde temsil edemezsiniz. Bu dünya şampiyonası ve bu sürüş standartlarıyla birlikte burada sürüş yapamazsınız.''

''Ayrıca bugün puan da alabilirdik.''

''Ona özür dilemesi için bir şans tanıyacağım ancak söylemesi gereken tek bir şey var. Özür dilerse, durum normale döner.''

Lotterer ise yaşananlardan sonra cezaların uygulanması hakkındaki kafa karışıklığını dile getirdi.

Yarışı 17. sırada bitiren Lotterer ise Autosport'a şu şekilde konuştu: ''Da Costa'ya karşı savunma yaptım ve araya dalarak bana yer bırakmadı.''

''Aslında bana ilk temas eden oydu, sonra da duvara temas etti. O kadar hızlıyken sağ tarafa gidebilirdi.''

''Roma'da ben arkadan geldim ve beni suçladılar.''

''Bu kazada da ben öndeydim ve yine beni suçladılar. Bazen, bu tür olayları nasıl yargıladıklarını anlamıyorum.''

paylaşım
yorumlar
FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak

Önceki haber

FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

1 s
2
Formula 1

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"

3 s
3
Formula 1

Hill: ''Hamilton'ın agresifliği Max'e zarar verdi''

1 s
4
Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

6 s
5
World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

5 s
Son Haberler
Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor
Formula E

Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor

2dk
FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak
Formula E

FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak

8 s
Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50.000 euro ceza aldı
Formula E

Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50.000 euro ceza aldı

22 s
Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor
Formula E

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

23 s
Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!
Formula E

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

25 Tem 2021
Son Videolar
Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü 00:54
Formula E
20 Tem 2021

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu 00:36
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu

Daha fazlası
Matt Kew
FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak Londra E-Prix II
Formula E

FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak

Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50.000 euro ceza aldı Londra E-Prix II
Formula E

Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50.000 euro ceza aldı

Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı Londra E-Prix II
Formula E

Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı

Andre Lotterer Daha fazlası
Andre Lotterer
Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2 Valencia ePrix II
Formula E

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu Roma E-Prix
Formula E

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Lotterer, Porsche için kötü geçen yarış hakkında konuştu Mexico City E-prix
Formula E

Lotterer, Porsche için kötü geçen yarış hakkında konuştu

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"

Hill: ''Hamilton'ın agresifliği Max'e zarar verdi''
Formula 1 Formula 1

Hill: ''Hamilton'ın agresifliği Max'e zarar verdi''

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
World Superbike World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler

Son Haberler

Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor
Formula E Formula E

Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor

FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak
Formula E Formula E

FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak

Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50.000 euro ceza aldı
Formula E Formula E

Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50.000 euro ceza aldı

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor
Formula E Formula E

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.