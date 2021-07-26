Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor

Lotterer, birinci virajda da Costa'yı pit duvarına itmesinin ardından, pitten geçme cezası aldı ve bu temasla birlikte da Costa yarışa veda etti.

Da Costa Porsche sürücüsüyle arasındaki farkı 35 kW'lık atak modu sayesinde kapatmıştı ve 10. turda, 12. sıra için savaşıyorlardı.

Son şampiyon da Costa, ExCeL'de Porsche sürücüsü ile duvar arasında adeta bir sandviç oldu ve sürücünün aracının ön süspansiyonu kırıldı.

Sürücü sıralamalarında beşinci sırada bulunan da Costa Autosport'a şu ifadeleri kullandı: ''Kazanmayı hazmedemeyen biriyle karşılaşıncaya kadar her şey iyi gidiyordu. Olan bu.''

''Birçok aracı birinci virajda atak modu sayesinde geçebildim.''

''Andre dışında iki yarış boyunca herkes çok saygılıydı.''

Lotterer aynı zamanda iki lisans ceza puanı aldı ve toplam puanı sekize yükselmiş oldu.

Da Costa sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu beklenen bir şeydi. Bu adam her zaman böyle. Onun bir araca zarar vermeden bitirdiği son yarışı hatırlayamıyorum.''

''Belki de düzgün davranacağını düşündüğüm için hata bendedir. Çok kirli bir hareket yaptı.''

''Çok tehlikeliydi, kesinlikle desteklenemez bir hareket.''

Andre Lotterer, Porsche Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Da Costa, Lotterer'den bir özür alırsa durumun düzelebileceğini de ekledi.

''Bir markayı bu şekilde temsil edemezsiniz. Bu dünya şampiyonası ve bu sürüş standartlarıyla birlikte burada sürüş yapamazsınız.''

''Ayrıca bugün puan da alabilirdik.''

''Ona özür dilemesi için bir şans tanıyacağım ancak söylemesi gereken tek bir şey var. Özür dilerse, durum normale döner.''

Lotterer ise yaşananlardan sonra cezaların uygulanması hakkındaki kafa karışıklığını dile getirdi.

Yarışı 17. sırada bitiren Lotterer ise Autosport'a şu şekilde konuştu: ''Da Costa'ya karşı savunma yaptım ve araya dalarak bana yer bırakmadı.''

''Aslında bana ilk temas eden oydu, sonra da duvara temas etti. O kadar hızlıyken sağ tarafa gidebilirdi.''

''Roma'da ben arkadan geldim ve beni suçladılar.''

''Bu kazada da ben öndeydim ve yine beni suçladılar. Bazen, bu tür olayları nasıl yargıladıklarını anlamıyorum.''