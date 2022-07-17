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Da Costa: "Lastik patlattıktan sonra yapabileceğimiz tek şey mucize beklemekti"

Antonio Felix da Costa, yağmur yağmadan önce Andre Lotterer ile temas ederek lastik patlattıktan sonra yarışı tamamlamak için "bir mucize" beklediğini söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Da Costa: "Lastik patlattıktan sonra yapabileceğimiz tek şey mucize beklemekti"
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Antrenman turlarının en hızlı ismi olan da Costa, B Grubu elemelerinde yağmura yakalanmasının ardından -tıpkı takım arkadaşı Jean-Eric Vergne gibi- düellolarda zamanını geliştiremedi.

Da Costa'nın ve DS Techetaah takımının şanssızlığı yarışta da devam etti. Gridin pek kullanılmayan bir noktasından start alan Da Costa sıra kaybederken, Vergne ilk virajdaki karmaşadan kaçınamadı ve spin attı.

Sonrasında lastik patlatmasına rağmen pite dönmeyen Da Costa, yağmurun onlara avantaj sağlayabileceğini düşündüğü için böyle bir karar aldıklarını söylüyor.

Da Costa, "Yağmurdan kısa süre önce Andre [Lotterer] ile temas yaşadım ve bu da sol arka lastiğimin hasar görmesine sebep oldu." 

"Fakat takım bana pistte kalmamı tavsiye etti çünkü yağmur yağıyordu ve bu şartlarda ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden dışarıda kaldım." 

"4. virajın ortasında bir noktada sol arka lastiğim tamamen pes etti ve beni duvara fırlattı, dürüst olmak gerekirse sadece bir mucize bekliyorduk."

"Geriye dönüp baktığımızda, Andre ile temas ettikten sonra yarıştan çekilmemiz gerekirdi." dedi.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Portekizli sürücü, yarışın daha düzenli koşullar altında devam etmesi durumunda, puan mücadelesi verebilecek kadar enerji tasarrufu yaptığını da belirtti.

Da Costa, "Büyük hayal kırıklığı yaşadık, çünkü antrenmanlarda büyük bir farkla öndeydik. Bugün ise gerçekten iyi bir araca sahiptik, ancak sıralama turlarını yanlış değerlendirmiştik."

"Şimdi söylemesi kolay, ama piste çok geç çıktık ve yağmura yakalandık, dolayısıyla düellolarda rekabetçi olma şansını tamamen kaçırdık."

"Bu da hafta sonunun gidişatını değiştirdi, gridin kirli tarafında 10. başladım, 1. viraja gelmeden önce iki pozisyon kaybettim ve karmaşanın ortasında kaldım."

"Yine de iyi bir yarış çıkarttığımı düşünüyorum, son 10 turda kullanabileceğim yüklü miktarda enerjiye sahiptim. Belki yarışı kazanamayacaktım, ancak yükselebilir ve birkaç puan kazanabilirdim." dedi.

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