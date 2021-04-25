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Formula E / Valensiya ePrix / Haberler

Da Costa, kendisini suçlayan FIA'yı eleştirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Antonio Felix da Costa, 15 saniye kala yeni bir tura başlamasını sorgulayan FIA'yı eleştirdi ve kendilerini bu duruma sokanın FIA olduğunu belirtti.

Da Costa, kendisini suçlayan FIA'yı eleştirdi

Ricardo Tormo pistinde toplam beş güvenlik aracı periyodu vardı ve bu periyotlardan sonuncusu, bitime az bir süre kala bitti. Ancak Da Costa, zaten bataryaların bitmek üzere olduğu anlarda yeni bir tura başladı.

FIA Formula E Direktörü Frederic Bertrand, Da Costa'nın zamanın bitmesini beklemek yerine yeni bir tura başlamasının, herkesin hayatın zorlaştırdığını söylemişti.

Ancak takımlara göre suç Da Costa'nın değil, son güvenlik aracı periyodundan sonra 5 kW'lık enerji kesintisi uygulayan FIA'nındı.

Ayrıca Da Costa, kendisini şu sözlerle savundu: "Üzgünüm, fakat bunu kabul edemem."

"Güvenlik aracı altında daha yavaş gitseydim, yarış sonunda kaç takım beni protesto ederdi?"

"Ayrıca eğer daha yavaş gitsem, enerjiyi daha da azaltırlardı. Bugün hepimizi bu durumdan kurtaracak tek taraf FIA'ydı."

Normalde Formula E'yi izlemeyen taraftarların, kalıcı bir pistte yapılmasından ötürü bu yarışa ilgi gösterebileceği düşünülüyordu.

Da Costa böyle bir yarışta yaşananların ardından "haftanın dalga konusu" olacaklarını da kabul etti.

"Bir motor sporları fanı olarak düşündüğümde, bugün Formula E için büyük bir gündü çünkü ilk kez kalıcı bir pistte yarış düzenledik. Eminim ki bazı yeni tarafları spora çektik ve başlangıçta bizi izlemeye ikna olmayan bazı insanlar, bize izlemeye ve yarışa daha yakından bakmaya çalıştılar."

"Ancak Formula E böyle bir şey değil. Sunmak istediğimiz görüntü bu değil. Sanırım haftanın dalga konusu olacağız ve bu, bizim için iyi bir gün değil. Taraftarlar adına çok üzgünüm."

"Bir sürücü olarak bunun çok acıttığını söylemem lazım. Yapabileceğimiz çok fazla şey yoktu. Yarış dışı kaldım, çünkü 0.1 ile çok fazla enerji harcadım."

"Sonunda takım ve herkes için üzücüydü. Böyle olacağını tahmin bile edemezdik. Mühendisler de üzgün."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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