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Da Costa: "Jaguar performans olarak Porsche ile eşit seviyede"

Porsche Formula E pilotu Antonio Felix da Costa, Jaguar ve Envision Racing'in performans anlamında Alman üreticiyle aynı seviyede olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
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Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Jaguar güç üniteli araçlar, son üç yarışı domine ettiler; Mitch Evans İngiliz marka adına iki kez galibiyete ulaşırken, müşteri takımı Envision da Nick Cassidy ile Berlin'de zafere ulaştı.

Oysa ilk beş yarışın dördünde -Pascal Wehrlein, Da Costa ve Jake Dennis gibi- Porsche güç ünitesi kullanan sürücüler zafere ulaşmıştı. 

Wehrlein ve Porsche hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında dört ve 15 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Fakat Da Costa, Jaguar tehdidinin sezonun başından beri var olduğuna inanıyor.

Bu hafta sonu Monaco E-Prix'si öncesinde Wehrlein'in 32 puan gerisinde yer alan da Costa, "Sanırım şimdi aynı seviyedeyiz ancak her zaman güçlü olduklarını söylemeliyim."

"Sadece yıla mükemmel başlayamadılar. Aşağı yukarı benim Pascal'a karşı yaptığım başlangıç gibiydi."

"Birdenbire oraya geldiklerini sanmıyorum, her zaman oradaydılar. Şimdi sadece her şeylerini bir araya getirdiler ve dört araç da inanılmaz sonuçlar elde ediyor."

"Elbette çok sıkı ve zorlu bir rakipler fakat bunun olduğunu görmek güzel. Takımdaki herkes bu yarışı kazanmayı ne kadar çok istediğimizi biliyor ve bu da herkesi çok motive tutuyor." dedi.

Antonio Felix da Costa, Porsche

Antonio Felix da Costa, Porsche

Photo by: Andreas Beil

Porsche'nin zayıf noktalarından biri de aracın sıralama temposuydu. Hem da Costa hem de Wehrlein bu sezon çeşitli noktalarda geride kaldılar.

Da Costa, "Yarış temposunda çok güçlü bir araca sahip olduğumuza hâlâ çok eminim."

"Sıralama turları biraz bana, biraz da frenlere duyduğum güvene bağlı."

"Şu anda sahip olduklarımdan en iyi şekilde faydalanamıyorum. Bunun için çalışıyoruz ve bence bunu yaptığımızda ve her yarışa ilk altıda başlayabildiğimizde, hayat bizim için çok daha kolay olacak." dedi.

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