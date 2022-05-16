Da Costa: "Hakemler Frijns'e ceza vermeyerek kötü emsal teşkil edecek bir karar aldılar"

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Berlin'deki ikinci yarışın son turuna girilirken da Costa, Frijns'e karşı beşinci sırayı savunmaya çalışıyordu.

Altıncı virajda iyi bir fırsat yakalayan Frijns, hava koridoruna girmesinin ardından sağa yönelen rakibini geçmek için sol taraftan gitmeye çalıştı, bu da Envision aracının DS Techeetah'ın arkasına çarpmasıyla sonuçlandı.

Da Costa, duvara çarpmamak için mükemmel bir kurtarış yaptı, ancak Frijns'e geçildi ve beşinciliği kaybetti.

Olay yarıştan sonra hakemler tarafından incelemeye alınsa da herhangi bir ceza çıkmadı, böylece Frijns yerini korumuş oldu.

Hakemlerin kararına hiçbir şekilde katılmadığını belirten da Costa,"Hayal kırıklığına uğradım. Bunun sebebi Robin değil, Robin yarış biter bitmez gelip benden özür diledi. Sebebi, düzlüğün ortasında bir pilotu tamamen yan tarafa itecek kadar büyük bir temasın herhangi bir ceza almamış olması."

"Hakemler bugün kötü emsal teşkil edecek bir karar verdiler, bizi hayal kırıklığına uğrattılar -Robin'in gelip özür dilediği ilk kişi olmama rağmen.

"Düzlükte yön bile değiştirmedim, sadece yarışın tamamında olduğu gibi kendi çizgimde devam ettim."

"Neyi yanlış yaptığımı ya da neyi farklı yapabileceğimi gerçekten anlamıyorum, Robin geçiş yapmak için yeterli boşluğa sahipti." dedi.

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Frijns ise, da Costa'nın erkenden gaza bastığını hissettiğini, bunun da temasa yol açtığını söylüyor. Bu aynı zamanda bir çelişkiye de yol açıyor, çünkü Frijns, da Costa'nın enerji tasarrufu yapacağını da düşünmekteydi."

Frijns, "Sağ taraftaydım, da Costa'nın çok az enerjisi vardı, bu yüzden gaza oldukça erken basıyordu. Ona göre %1 gibi bir avantaja sahiptim."

"Erkenden gaza basması gerektiğini biliyordum. Onu geçmek için sola dönmek üzereydim ve fakat tam o an gaza bastı, bu yüzden temas ettik. Çok talihsizdi." dedi.