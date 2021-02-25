Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
25 Şub
Sıradaki Etkinlik
06 Saat
:
22 Dakika
:
04 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor
Formula E / Son dakika

Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"

Ekleyen:

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah takım arkadaşı Jean-Eric Vergne’in, geçen seneki şampiyona yenilgisinden sonra başarıya ‘aç’ olduğunu söylüyor.

paylaşım
yorumlar
Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"

Vergne, Techeetah’ ile 4. ve 5. sezonlarda art arda şampiyonayı kazanarak, Çinli takımın FE’de önemli bir yere gelmesinde büyük bir rol oynamıştı.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Fransız sürücü, 2019-20 sezonunda, sorunlu bir yılı geride bıraktı ve takımla henüz ilk yılını geçiren takım arkadaşı Da Costa'nın topladığı puanların yarısından biraz fazlasını aldı.

Motorsport.com tarafından Vergne’le yaşadığı rekabet sorulduğunda, da Costa, Fransız sürücünün öcünü alacağını ve daha da ‘’güçlü’’ ve ‘’aç’’ bir şekilde döneceğini söyledi.

da Costa, ‘’JEV bir galip. Geçen sezon nasıl bir acı yaşadığını anlayabiliyorum. Yıllardır kazanıyordu. Sonra takımına ben katıldım ve kazanmaya başladım.’’

‘’Neler yaşadığı konusunda gerçekten empati kurabiliyorum. Kafasını verdi ve onun sağlıklı bir şekilde öcünü almak istediğini görebiliyorum. Bu onu daha güçlü ve başarıya aç hale getirdi.’’

‘’JEV tarzıyla, hepimizi yenmek için geri dönecek. Biz de onunla yarışacağız ve sonunda kimin kazandığını göreceğiz.’’ dedi.

Vergne ve da Costa’nın altı şampiyonanın üçünü kazanmasıyla, DS Techeetah griddeki tek çift Formula E şampiyonluğuna sahip takım.

Takım patronu Mark Preston, sezon süresince bir takım liderinin öne çıkmasını beklediğini, fakat bu durumun takım için stresli olabileceğini söyledi.

Motorsport.com tarafından Vergne ve da Costa arasındaki rekabeti nasıl yöneteceği sorulduğunda Preston, ‘’Bu sezon boyunca eminim ki en ilginç tartışma bu olacak.’’

‘’Erken bir şekilde Berlin’de, Antonio’nun şampiyonayı kazanacağı kesinleşmişti ve böylece bir noktada beraber çalıştılar.’’

‘’Geçen senelerde de rekabetçi zamanlarımız oldu, özellikle Andre Lotterer ve JEV gibi sürücülerle.’’

‘’Bir noktada, kimin potansiyel olarak şampiyon olacağını, en azından iki sürücümüz arasında kimin lider olacağını öğrenmek mantıklı.’’

‘’Nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bu, eminim ki herkes için stresli olacaktır.’’ dedi.

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

Önceki haber

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

3s
2
Formula 1

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"

1s
3
Formula 1

Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı

6s
4
Formula 1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

23s
5
Formula 1

Albers: "Red Bull çok düzensiz"

5s
Son Haberler
Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"
Formula E

Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"

2s
Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider
Formula E

Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

22dk
Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor
Formula E

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

2s
Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak
Formula E

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak

4s
Dragon Penske, Formula E’nin Gen3 dönemine bağlı kalacak
Formula E

Dragon Penske, Formula E’nin Gen3 dönemine bağlı kalacak

11s
Son Videolar
Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar 01:29
Formula E
20 Şub 2021

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Rachit Thukral More from
Rachit Thukral
Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor
Formula E / Son dakika

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak
Formula E / Son dakika

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"
Formula E / Son dakika

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

Çok Okunanlar Bugün

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"

Albers: "Red Bull çok düzensiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albers: "Red Bull çok düzensiz"

Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Galeri: Red Bull'un çekim gününden kareler
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Red Bull'un çekim gününden kareler

Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"
World Superbike World Superbike / Haberler

Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"

Marko: "Mercedes açık favori"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes açık favori"

Son Haberler

Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"
Formula E Formula E / Son dakika

Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"

Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor
Formula E Formula E / Son dakika

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak
Formula E Formula E / Son dakika

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.