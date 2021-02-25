Da Costa: "Geçen seneden sonra Vergne, başarıya 'çok aç'"

Vergne, Techeetah’ ile 4. ve 5. sezonlarda art arda şampiyonayı kazanarak, Çinli takımın FE’de önemli bir yere gelmesinde büyük bir rol oynamıştı.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Fransız sürücü, 2019-20 sezonunda, sorunlu bir yılı geride bıraktı ve takımla henüz ilk yılını geçiren takım arkadaşı Da Costa'nın topladığı puanların yarısından biraz fazlasını aldı.

Motorsport.com tarafından Vergne’le yaşadığı rekabet sorulduğunda, da Costa, Fransız sürücünün öcünü alacağını ve daha da ‘’güçlü’’ ve ‘’aç’’ bir şekilde döneceğini söyledi.

da Costa, ‘’JEV bir galip. Geçen sezon nasıl bir acı yaşadığını anlayabiliyorum. Yıllardır kazanıyordu. Sonra takımına ben katıldım ve kazanmaya başladım.’’

‘’Neler yaşadığı konusunda gerçekten empati kurabiliyorum. Kafasını verdi ve onun sağlıklı bir şekilde öcünü almak istediğini görebiliyorum. Bu onu daha güçlü ve başarıya aç hale getirdi.’’

‘’JEV tarzıyla, hepimizi yenmek için geri dönecek. Biz de onunla yarışacağız ve sonunda kimin kazandığını göreceğiz.’’ dedi.

Vergne ve da Costa’nın altı şampiyonanın üçünü kazanmasıyla, DS Techeetah griddeki tek çift Formula E şampiyonluğuna sahip takım.

Takım patronu Mark Preston, sezon süresince bir takım liderinin öne çıkmasını beklediğini, fakat bu durumun takım için stresli olabileceğini söyledi.

Motorsport.com tarafından Vergne ve da Costa arasındaki rekabeti nasıl yöneteceği sorulduğunda Preston, ‘’Bu sezon boyunca eminim ki en ilginç tartışma bu olacak.’’

‘’Erken bir şekilde Berlin’de, Antonio’nun şampiyonayı kazanacağı kesinleşmişti ve böylece bir noktada beraber çalıştılar.’’

‘’Geçen senelerde de rekabetçi zamanlarımız oldu, özellikle Andre Lotterer ve JEV gibi sürücülerle.’’

‘’Bir noktada, kimin potansiyel olarak şampiyon olacağını, en azından iki sürücümüz arasında kimin lider olacağını öğrenmek mantıklı.’’

‘’Nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bu, eminim ki herkes için stresli olacaktır.’’ dedi.