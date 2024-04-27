Da Costa: "FIA yarış sonrası araçları diskalifiye etmek dışında bir ceza yöntemi bulmalı"
Formula E pilotu Antonio Felix da Costa, FIA'nın yarış sonrası kontrollerde başarısız olan araçların diskalifiye edilmesinden başka bir yol bulması gerektiğine inanıyor.
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Portekizli sürücü bu ayın başlarında Misano E-Prix'sinde galibiyet elde etmişti ancak bu galibiyet, Porsche aracının yarış sonrası kontrollerde başarısız olmasının ardından elinden alındı.
Bu durum, araca takılan yayla ilgili uygun olmayan bir gaz pedalı sönümleyici ayarı tespit etmelerinin ardından gerçekleşti.
Porsche, yayın Gen3 döneminin başlangıcından bu yana araçta kullanıldığını kabul etti.
Bu hafta sonu Monaco E-Prix'si öncesinde da Costa, yarıştan saatler sonra böyle bir kararın şampiyona için iyi olmadığına ve sonuç değiştiğinde taraftarlara açıklamanın zor olduğuna inanıyor.
Autosport'a konuşan da Costa, "Performans avantajı yok, bu tam anlamıyla bir seri numarası hatası."
"Herkesin ve her şeyin iyiliği için başka bir yol bulmalıyız."
"Açıkçası benim açımdan acı verici, çünkü iyi yönetilmiş bir yarış olduğunu düşünüyordum; çok temkinliydim, doğru zamanlarda doğru şeyleri yaptım. Yarışı 13. sıradan kazandık ama sonra bu elimizden alındı."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Bu aynı zamanda şampiyonanın bizim için yeniden başlaması için bir fırsattı. O zaman 20-30 puan gerideydim, şimdi ise 69 puan."
"Bence sporun iyiliği için bu cezaları daha iyi uygulamalıyız." dedi.
Diskalifiyenin açıklanmasının hemen ardından Porsche karara itiraz etmek için başvuruda bulundu ve Alman üreticiye daha ileri bir adım atıp atmayacağına karar vermesi için 96 saat süre verdi.
Geçen hafta verilen sürenin dolmasından önce, takım kararı temyize götüreceğini doğruladı. Bunun için haziran ayı başında bir duruşma yapılması bekleniyor.
"Bu, puanların takım için olduğu kadar benim için de önemli olduğunun bir işareti."
"Ben gerçekten haklı olduğumuza inanıyorum."
"Ben hileci değilim, burada kimse hileci değil. Eğer bir performans avantajı olsaydı, 'yarış dışı kalmamız doğruydu' diyen ilk kişi ben olurdum, ama durum böyle değil. Ama nereye varacağını göreceğiz."
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