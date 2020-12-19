Yeni DS aracı için heyecanlı olan Da Costa: "Beklemeye değer"

FIA ve FE, pandemiden kaynaklanan üretim gecikmelerini hesaba katarak revize edilmiş homologasyon düzenlemeleri geliştirdi.

Bu, DS Techeetah, Nissan e.dams ve Dragon Penske Autosport takımlarını yeni araçları için bahara kadar beklemesine neden olacak.

Yazılım güncellemelerine rağmen 2019-20 sezonunda kullanılan araçlarla ilk üç yarışı tamamlamaları gerekecek. Kalan dokuz takım daha sonrasında iki dönem boyunca kullanma şartıyla yeni araçlarını tanıtacaklar.

Geçen sezon üç galibiyet alan ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Da Costa, ilk yarışlarda eski araçla yarışmanın galibiyet mücadelesinde kendilerini olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Da Costa, "Belki geçen yıl olduğu gibi yarışlar kazanmak ve baskın olmak için yeterince hızlı olamayacağız. Ancak buradaki kilit nokta denemek, tutarlı olmak, başlangıçta bazı sağlam puanlar kazanmak ve ardından bu ilk dört yarışta şampiyonada hayatta kalmaya çalışmak."

"O halde savaşı sezonun ikinci yarısına getireceğiz." dedi.

FIA ve FE haziran ayında tam bir 2020-21 takvimi yayınlasa da Mexico City ve Sanya yarışlarındaki ertelemelerin ardından bu takvim geri çekilmişti. Yen takvimin Ocak'ta belli olması bekleniyor.

FIA Ödül Töreni için yapılan basın toplantısı kapsamında konuşan Costa, yeni DS Techeetah hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

"[Yeni arabayı erteledik çünkü] Tüm dayanıklılığın ve her şeyin yerinde olduğundan, herhangi bir sorunla karşılaşmadığımızdan emin olmak istiyoruz. Yeni aracı kullandım, bizzat test ettim. Çılgınca, çılgınca iyi..."

"Ona sahip olmak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Sezona geçen yıl kazanan bir araç ile başlıyoruz. Bu iyi bir şey, çünkü elimizde ne olduğunu tam olarak biliyoruz. Bundan her şeyi çıkardık."

DS Performance direktörü Xavier Mestelan Pinon, geçen ay canlı yayınlanan DS Techeetah sezonu lansmanında, 2020-21 otomobilinde bazı iddialı teknolojilere sahip yepyeni bir güç aktarma organı olacağını söylemişti.