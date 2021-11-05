Da Costa, 2022 FE sezonunda DS Techeetah'la yarışmaya devam edecek

Da Costa'nın adı, Nyck de Vries'ın Williams F1 takımına geçmesi durumunda Mercedes Formula E takımıyla anılıyordu. Aynı şekilde Portekizli sürücünün ismi, eski takımı Andretti Autosport'a dönüşle de ilişkilendiriliyordu.

Techeetah'ın yaşadığı mali sıkıntıların ardından, hem geçen sezonun sonunda takımla olan kontratı sona eren Da Costa, hem de takım arkadaşı Jean Eric Vergne'in uzun süre ücret almadan çalışmak zorunda oldukları ortaya çıktı.

Şu anda takımın finansal durumuyla alakalı bazı belirsizlikler var ancak Portekizli sürücü, gelecek sezon için, 2019-20 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı takımla kontrat yenilediğini doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Da Costa şöyle konuştu: "Takımımı henüz açıklamadım fakat bu gerçekten en kötü saklanan sır. Mevcut takımımla her şey gayet iyi gidiyor."

"Arka arkaya üçüncü yıl için, aynı organizasyon ve aynı kişilere dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Formula E'deki en güçlü takımlardan biri olduğunu hep söyledim."

"İsimlerinin arkasında çok fazla şampiyonluk var. Geri döndüğüm için çok mutluyum ve tüm hazırlıklar gayet iyi gidiyor."

"Birkaç hafta içerisinde sezon öncesi testi için Valencia'ya gideceğiz. Bu testi sabırsızlıkla bekliyorum."

Olası rakipleri hakkında da konuşan Da Costa, "Mercedes'in tekrar güçlü olacağına %100 eminim. Venturi ve Mercedes'in iyi sürücülerden oluşan iyi bir kadrosu var. Venturi, Lucas di Grassi'nin gelişiyle yenilmesi gereken takım olacak."

"Venturi geçen sezon zaten sürücüler şampiyonasında ikinci oldu, bu yüzden Edoardo Mortara da harika bir sürücü. Lucas gibi biri onları daha da güçlendirecek."

"Nissan her zaman olduğu gibi orada, Jaguar da çok güçlüydü ve Envision bile her zaman çok iyiydi. Harika bir iş çıkarabilecek en az 12 sürücü olacak." dedi.

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images