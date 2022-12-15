CUPRA neden Formula E'ye geliyor ve markanın hedefleri ne?

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ABT, Formula E'de yarışmadığı tam bir sezon geçirmesinin ardından bu yıl CUPRA ile birlikte seriye geri döndü. Bu yıl, CUPRA için elektrik yarış ve rekabet dünyasında yeni bir macera olacak.

CUPRA, Valensiya'da yer alan Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ilk gününde garaj kapılarını Autosport'a açtı ve henüz bu kadar genç olan bir markanın neden dünyadaki en büyük elektrikli yarış serisine katılmaya karar verdiğini detaylı bir şekilde anlattı.

CUPRA'nın strateji direktörü Antonino Labate, Formula E'ye katılmalarını "elektrik performansını yeniden keşfetme fikirlerinin ardından atılması mantıklı bir adım" olarak görüyor.

Autosport'a konuşan Labate, şunları söyledi: "CUPRA'nın DNA'sında 'yarışmak' var. Bu, markanın en temel ilkelerinden biri. 2018'de e-Racer'ı geliştirmeye başladık. Bu araç ilk elektrikli yarış aracıydı, sonrasında tamamen elektrikli bir seri olan Extreme E'ye girdik."

"Şimdi de buradayız, dünyanın en önemli elektrikli motor yarışı serisindeyiz. Bu bizim için normal bir karar gibi duruyor."

"Evet, genciz ama ruhumuz hep aynı: İnsanları şaşırtmak ve bizim için neler olduğunu görmek için buradayız."

Robin Frijns, ABT Cupra Racing Photo by: Motorsport Images

CUPRA Racing'in direktörü, Xavi Serra da Labate ile hemfikir.

"2018'den bu yana kendimizi bir motor sporları markası olarak tanımladık ve o dönemden itibaren elektrikli yarışlara girdik. Bu alanda biraz fazla öncüydük, fazla öncü olduk. CUPRA e-Racer'ı ürettik, bu araç ilk tamamen elektrikli turing aracıydı. Ancak bu aracı yarıştırabileceğimiz bir seri, platform yoktu."

"Bizim manifestomuz açıktı. Birkaç yıl önce Extreme E'ye katıldık ve şimdi de Formula E'deyiz. Günün sonunda bu seriler elektrikli araçlara sahipler. Bataryası, motoru, enerji yönetimi ve her şeyiyle birlikte elektrik. Bir seriden diğer seriye bilgilerimizi aktarabileceğimiz elementler var. Ayrıca bu bilgileri yol araçlarına da aktarabiliriz."

ABT- CUPRA takımı nasıl yönetilecek ?

CUPRA, Formula E'ye tek başına gelmiyor. ABT ile birlikte giriyor. 2017-18 yıllarında pilotlar şampiyonluğunu ve 20176-2017 yıllarında markalar şampiyonluğunu kazanan ABT, Formula E'de nasıl başarıya ulaşılacağını biliyor.

ABT o dönem Audi ile birlikte çalışıyordu ancak Audi, seriden ayrıldı ve ABT, yeni bir partner aramaya başladı. Alman marka, sonunda yeni bir partner bulabildi: CUPRA.

Robin Frijns, ABT Cupra Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım nasıl yönetilecek? Serra bu konu hakkında şunları söylüyor: "ABT ile olan ortaklığımız 2018'de yol araçlarıyla başlamıştı. Operasyon bölümleri ABT tarafından destekleniyor. Bazı parçaların herkes için aynı olduğu bir aracımız ve bir Mahindra motorumuz var."

"Bunun sonrasında, CUPRA, ABT ile birlikte çalışarak az çok ne kadar ilerleyebileceğini görecek."

CUPRA'nın Formula E'deki hedefi ne?

CUPRA Racing'in başındaki isim için bu sorunun cevabı oldukça açık: "Kazanmak."

Ancak o da bunun kolay olmayacağını biliyor: "Meydan okumanın farkındayız, ayağımız yere basıyor ve daha yeni geldik. ABT bir yıldır bu seride yarışmıyordu, yeni bir jenerasyon araçlara sahibiz..."

"Beklentilerimiz, büyüyüp gelişmek yönünde. Heyecanlıyız ama meydan okumanın ne kadar büyük olduğunu da biliyoruz. Uluslararası bir kategorideyiz, elektrik yarışlarında en üst seviyedeyiz ve işlerin karmaşık olacağını biliyoruz."

Strateji direktörü Labate, sportif olmayan açıdan Formula E ile ortak olan yönlerinden ve hedeflerinden bahsetti: "Bu seriyi seviyoruz. Sadece teknolojisi ve yarışları nedeniyle değil, aynı zamanda tıpkı FE gibi bizim de genç jenerasyonlara daha direkt bir şekilde ulaşma isteğimiz var. Biz de biraz asiyiz ama bu genel olarak bizim karakterimiz."

Nico Muller, ABT Cupra Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images