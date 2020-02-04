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Formula E / Mexico City E-prix / Son dakika

Çinli FE sürücüsü Ma, Meksika’da karantina altına alındı

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Çinli FE sürücüsü Ma, Meksika’da karantina altına alındı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Şub 2020 14:25

Çinli Formula E sürücüsü Ma Qinghua, koronavirüs salgını sebebiyle Mexico City E-Prix öncesinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Meksika’nın başkentinde 15 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan yarışın pist düzeninde bazı değişikliklere gidildi ve Formula 1’deki pist düzeninin daha büyük bir kısmı kullanılacak.

NIO 333 takımının yaptığı açıklamada, “Formula E’de yer alan herkese karşı sorumlu bir şekilde” hareket etmek için Ma’nın 2 Şubat’ta şehre geldiği ve iki hafta boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün halk sağlığı için acil durum ilan ettiği koronavirüs etkisi, Çin’deki Sanya E-Prix’sinin ertelenmesine neden olmuştu.

FE, yarış için ertelenmiş bir tarih önermemesine rağmen, yarışın tamamen iptal edilmesi veya New York ayağına ikinci bir yarış ekleme ihtimali de var. Ancak NIO takımı, Çin ayağının bu sene takvime geri dönmesini beklediğini açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamada, “Sanya E-Prix’sinin, durumlar düzeldiğinde 2019-2020 ABB FIA Formula E Şampiyonası takvimine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu kritik savaşta Çin’i güçlü bir performansla desteklemeyi umuyoruz.”

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“NIO 333 Formula E takımının tüm Çinli personeli, Santiago E-Prix’si sonrasında geleneksel Çin Yeni Yılı’nı kutladı.”

“Tüm takım üyeleri, hükümetin koronavirüs salgını ile ilgili tavsiyesi üzerine uzatılan tatil boyunca Şanghay’da kaldı.”

“Tüm personeller iyi ve sağlıklı durumda ve sonraki ayak olan Mexico City E-Prix’ye hazırlanıyorlar.” ifadeleri kullanıldı.

Eski WTCC sürücüsü Ma’nın bu sezonki en iyi derecesi 16.’lık ve Çinli sürücü puan tablosunda son sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Mexico City E-prix
Pilotlar Ma Qing Hua
Takımlar NIO Formula E Team
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Mexico City E-prix

Mexico City E-prix

14 Şub - 15 Şub
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