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Formula E Haberler

Çin, 2022 Formula E takviminden çıkarıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2022 Formula E takviminin üçüncü versiyonunda Çin yer almazken, Berlin ve Roma ayakları "çift yarış" haline geldi.

Çin, 2022 Formula E takviminden çıkarıldı

Devam eden COVID-19 pandemisine rağmen Çin, daha önce yayınlanan geçici Formula E takviminde "teyit edilecek" şeklinde bir ibareye sahip olsa da, takvimdeki yerini korumuştu.

Seri, Sanya'ya dönüşü hedeflese de, farklı şehirlerle görüşme halindeydi ve bu kapsamda Şanghay, Shenzhen ve Chengdu ile görüşmeler yapıyordu

Fakat Çin GP' için ayrılan 19 Mart tarihi ve öncesinde yer alan boş 5 Mart tarihi, 2022 takviminden çıkarıldı. Böylelikle Çin, gelecek yıl seriye ev sahipliği yapmayacak.

Berlin ve Roma ayakları,  15 Aralık'ta gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından, takvimdeki boş yerleri doldurmak amacıyla çift yarışa ev sahipliği yapacaklar.

Böylelikle Formula E, sekizinci sezonunda 16 yarışlık programını korumak için toplamda altı çifte yarış düzenleyecek.

Berlin track

Berlin track

Photo by: Andreas Beil

Daha önce açıklandığı üzere Vancouver, 2 Temmuz'da ilk kez seriye ev sahipliği yapacak ve tarihteki ilk Seul E-Prix'si de 13-14 Ağustos tarihleri arasında çift yarış üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca sezonun final yarışı da olacak.

Yerel siyasi baskılara rağmen Endonezya, 4 Haziran'da Formula E yarışına ev sahipliği yapacak.

2022 için diğer dikkate değer değişiklikler arasında, Mayıs ayında tam Grand Prix pistindeki oldukça başarılı bir yarış ev sahipliği yapan Monako'nun takvimde kalıcı olması ve 30 Nisan'da FE'ye ev sahipliği yapması gibi görünüyor.

Bu yarıştan yalnızca iki hafta önce Roma'da çifte yarış düzenlenecek.

Bu arada, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı son iki yılda final yarışına ev sahipliği yapsa da, gelecek yıl seriye, 14-15 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak.

2022 Formula E takvimi:
28-29 Ocak: Diriyah
12 Şubat: Mexico City
9-10 Nisan: Roma
30 Nisan: Monte Carlo
14-15 Mayıs: Berlin
4 Haziran: Jakarta
2 Temmuz: Vancouver
16-17 Temmuz: New York
30-31 Temmuz: Londra
13-14 Ağustos: Seul

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