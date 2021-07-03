Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir

İlk New York E-Prix’sinden bir gün önce, 9 Haziran’da düzenlenen FIA Motor Sporları Kurulu toplantısı ardından geçici bir takvim yayınlanmıştı.

İlk kez 14 Ağustos 2022’de Güney Kore’nin Seoul kentinde, 1988 olimpiyatlarının düzenlendiği Jamsil Sports Complex’te yani bir yarış düzenleneceği şehir valisi Oh Se-hoon tarafından duyurulmuştu.

Seoul gibi Endonezya’da Jakarta E-Prix’sinin ilk kez 2019-2020 sezonunda düzenlenmesi bekleniyordu ama pandemi nedeniyle yarış, iki kez iptal edildi.

Fakat yarış, sonunda önümüzdeki sezon gerçekleşecek ve yeni takvime dahil olacak. Ayrıca Autosport’un öğrendiği bilgilere göre Vancouver ve Eindhoven’da yarışılması için de anlaşmalar imzalandı.

Aynı zamanda, önceki 3 sezon gibi Suudi Arabistan’da sezonun ilk yarışının gerçekleşmesi ve ardından şubat ayında Cape Town’da bir yarış düzenlenmesi bekleniyor.

Ayrıca bu mayıs ayında gerçekleşen Monako E-Prix’si ardından seri, burada düzenli olarak her yıl yarışmaya dönmek için görüşmeler yaptığını belirtti.

Bu konu hakkında Autosport’a verdiği demeçte Formula E patronu Jamie Reigle, “Bunu kesinlikle yapmak istiyoruz.” dedi ve Çin’in de takvime dönmesinin mümkün olduğunu ancak Sanya için spor muafiyeti kararı çıkmazsa başka şehir alternatiflerinin de olduğunu ekledi.

“Tabii ki Çin’e geri dönmek istiyoruz.”

“Önceliğimiz Sanya ama Shanghai, Shenzhen ve Chengdu ile de iletişim içindeyiz.”

“Bu olası yarışlara daha 9 ay var ama hiçbiri Eindhoven, Vancouver ve Cape Town ile yaptığımız görüşmelerde geldiğimiz noktaya yakın bir yerde değil."

“Gelecek yıl Çin'de yarışırsak ki açıkçası bunu çok istiyoruz, [yarış] Sanya’da olur derim."

“Fakat bu durum, şu anda hâlâ herhangi bir spor için mevcut olmayan muafiyetler kararlarına bağlı.”

Üstelik Reigle, Formula E'nin hâlâ Japonya ve Brezilya'da yarış düzenlemek istediğinin altını çizdi ancak bunların, 2022-2023 sezonuna kadar bekleyeceğini belirtti.

Tokyo ve Yokohama, Formula E yarışlarının düzenlenmesi olası olan yerler arasında bulunuyor ve Super GT ve Super Formula'ya ev sahipliği yapan Okayama'nın mevcut 2021 sezonu için potansiyel bir yedek pist olduğu düşünülüyor.

Reigle, “İyi görüşmeler gerçekleştirdiğimiz pek çok ülke var: Çin, Japonya ve Brezilya gibi.”

“Bunların hiçbiri sonraki sene gerçekleşmeyecek ama iletişimimiz gayet olumlu yönde ilerliyor.”

“Formula E’de olan şehirlerin sayısı ve kalitesi hakkında hep katı davrandık.”

“Uzun süreç hakkında ve 3. nesil araçlar hakkında hep iyimser oldum.” dedi.

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images