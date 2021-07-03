Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak
Formula E Haberler

Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Çin, spor muafiyeti kararı alırsa gelecek sezon Formula E takvimine geri dönecek ve Cape Town'un da şubat ayında bir E-Prix'ye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir

İlk New York E-Prix’sinden bir gün önce, 9 Haziran’da düzenlenen FIA Motor Sporları Kurulu toplantısı ardından geçici bir takvim yayınlanmıştı.

İlk kez 14 Ağustos 2022’de Güney Kore’nin Seoul kentinde, 1988 olimpiyatlarının düzenlendiği Jamsil Sports Complex’te yani bir yarış düzenleneceği şehir valisi Oh Se-hoon tarafından duyurulmuştu.

Seoul gibi Endonezya’da Jakarta E-Prix’sinin ilk kez 2019-2020 sezonunda düzenlenmesi bekleniyordu ama pandemi nedeniyle yarış, iki kez iptal edildi.

Fakat yarış, sonunda önümüzdeki sezon gerçekleşecek ve yeni takvime dahil olacak. Ayrıca Autosport’un öğrendiği bilgilere göre Vancouver ve Eindhoven’da yarışılması için de anlaşmalar imzalandı.

Aynı zamanda, önceki 3 sezon gibi Suudi Arabistan’da sezonun ilk yarışının gerçekleşmesi ve ardından şubat ayında Cape Town’da bir yarış düzenlenmesi bekleniyor. 

Ayrıca bu mayıs ayında gerçekleşen Monako E-Prix’si ardından seri, burada düzenli olarak her yıl yarışmaya dönmek için görüşmeler yaptığını belirtti.

Bu konu hakkında Autosport’a verdiği demeçte Formula E patronu Jamie Reigle, “Bunu kesinlikle yapmak istiyoruz.” dedi ve Çin’in de takvime dönmesinin mümkün olduğunu ancak Sanya için spor muafiyeti kararı çıkmazsa başka şehir alternatiflerinin de olduğunu ekledi.

“Tabii ki Çin’e geri dönmek istiyoruz.”

“Önceliğimiz Sanya ama Shanghai, Shenzhen ve Chengdu ile de iletişim içindeyiz.”

“Bu olası yarışlara daha 9 ay var ama hiçbiri Eindhoven, Vancouver ve Cape Town ile yaptığımız görüşmelerde geldiğimiz noktaya yakın bir yerde değil."

“Gelecek yıl Çin'de yarışırsak ki açıkçası bunu çok istiyoruz, [yarış] Sanya’da olur derim."

“Fakat bu durum, şu anda hâlâ herhangi bir spor için mevcut olmayan muafiyetler kararlarına bağlı.”

Üstelik Reigle, Formula E'nin hâlâ Japonya ve Brezilya'da yarış düzenlemek istediğinin altını çizdi ancak bunların, 2022-2023 sezonuna kadar bekleyeceğini belirtti.

Tokyo ve Yokohama, Formula E yarışlarının düzenlenmesi olası olan yerler arasında bulunuyor ve Super GT ve Super Formula'ya ev sahipliği yapan Okayama'nın mevcut 2021 sezonu için potansiyel bir yedek pist olduğu düşünülüyor.

Reigle, “İyi görüşmeler gerçekleştirdiğimiz pek çok ülke var: Çin, Japonya ve Brezilya gibi.”

“Bunların hiçbiri sonraki sene gerçekleşmeyecek ama iletişimimiz gayet olumlu yönde ilerliyor.”

“Formula E’de olan şehirlerin sayısı ve kalitesi hakkında hep katı davrandık.”

“Uzun süreç hakkında ve 3. nesil araçlar hakkında hep iyimser oldum.” dedi.

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak

Önceki haber

Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

9 s
2
Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

16 s
3
TÜRK SPORCULAR

47. Hitit Rallisi başlıyor!

1 g
4
Formula 1

Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış

9 s
5
Formula 1

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

8 s
Son Haberler
Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir
Formula E

Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir

1 s
Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak
Formula E

Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak

24 Haz 2021
Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor
Formula E

Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor

22 Haz 2021
Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı, kaza yapmasına neden olmuş
Formula E

Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı, kaza yapmasına neden olmuş

22 Haz 2021
Mortara: “Galibiyet ve podyum benim için büyük bir sürprizdi”
Formula E

Mortara: “Galibiyet ve podyum benim için büyük bir sürprizdi”

22 Haz 2021
Son Videolar
Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti 00:32
Formula E
21 Haz 2021

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı 00:41
Formula E
8 Haz 2021

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Daha fazlası
Matt Kew
Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor Puebla E-Prix II
Formula E

Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor

Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı, kaza yapmasına neden olmuş Puebla E-Prix II
Formula E

Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı, kaza yapmasına neden olmuş

Mortara: “Galibiyet ve podyum benim için büyük bir sürprizdi” Puebla E-Prix II
Formula E

Mortara: “Galibiyet ve podyum benim için büyük bir sürprizdi”

Çok Okunanlar Bugün

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

47. Hitit Rallisi başlıyor!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

47. Hitit Rallisi başlıyor!

Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı
Formula 1 Formula 1

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
Formula 1 Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Son Haberler

Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir
Formula E Formula E

Çin, 2021-2022 sezonu için Formula E takvimine geri dönebilir

Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak
Formula E Formula E

Rowland, gelecek sezon Mahindra'yla yarışacak

Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor
Formula E Formula E

Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor

Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı, kaza yapmasına neden olmuş
Formula E Formula E

Da Costa'nın aracına sıkışan reklam pankartı, kaza yapmasına neden olmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.