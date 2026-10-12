Formula E

Cidde E-Prix tehlikede: Formula E, sezonu Meksika'da açabilir!

Formula E'nin Cidde'de düzenlenecek sezon açılışı niteliğindeki çifte yarış hafta sonu, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından tehlikeye girdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 08:00

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Norman Nato, Nissan Formula E Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, geçen hafta ağır saldırılara maruz kaldı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dört ayrı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda, Formula E'nin resmi havayolu partneri Saudia'nın bir çalışanının da aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılar sonucunda 300'den fazla kişi yaralandı.

Gen4 dönemini ve 2026/2027 sezonunu başlatması planlanan Formula E Cidde E-Prix'si, 18-19 Aralık tarihlerinde Cidde Corniche Pisti'nde düzenlenecek. Pist, Riyad'a yaklaşık 850 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Fotoğraf: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Bununla birlikte, Suudi Arabistan'ın doğu kıyısındaki Dammam Havalimanı da saldırılardan etkilendi. Ülke genelinde yeni saldırılar düzenlenebileceği sebebiyle havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları çağrısı yapıldı.

Formula E'nin Orta Doğu'daki durumu ekim ayının ortasında yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Yıl sonunda Cidde'de yarış düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin nihai kararın ise Madrid'deki resmî sezon öncesi testlerine daha yakın bir tarihte, kasım ayında verilmesi planlanıyor.

Kararın testlerin tamamlanmasına kadar alınması gerekecek. Takımlar, kargolarını Madrid'den aralık ayındaki çifte yarış hafta sonu için Cidde'ye ya da Orta Doğu'daki yarışların düzenlenememesi durumunda Meksika'ya göndermek üzere planlama yapmak zorunda kalacak.

Yarışın gerçekleştirilememesi durumunda iptalden ziyade ertelenmesi daha olası görülüyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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