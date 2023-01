Cassidy ve Buemi test eksikliğine rağmen sezondan umutlu

Bir garaj takımı olarak zaten diğerlerine karşı dezavantajı bulunan Envision, sezon öncesi testlerinde yeterince mesafe kat etmekte zorlandı; öyle ki Cassidy, diğer aracın sıkıntı çıkarması nedeniyle aracını yeni takım arkadaşı Sebastien Buemi ile paylaşmak zorunda kaldı.

Valencia testlerinde Buemi'nin iki katından fazla tur atan Cassidy, Envision-Jaguar'ın ne kadar iyi performans göstereceğinden emin olmadığını ve Meksika'da ilk kez tam bir yarış mesafesini tamamlayacaklarını söyledi.

Cassidy, "Ne beklemem gerektiğini gerçekten bilmiyorum, performansımızın potansiyel olarak pistten piste değişebileceğini düşünüyorum."

"Bunun yanı sıra aracın performans gösterebileceği pencereyi de bilmiyorum, ancak sezon boyunca bundan yararlanmaya çalışacağız. Dolayısıyla ne kadar geliştiğimize bağlı olarak sıralamamız yıl boyunca değişecek."

"Ama dürüst olmak gerekirse, gridde en hazırlıksız olan benmişim gibi hissediyorum. Bu araçla bir yarış mesafesi tamamlayamadım, ayrıca Seb'in birkaç sorunu vardı, ben de testlerde ona aracımı verdim. Sanırım öğrenecek en çok şeyi olan sürücü benim."

"Yanılmıyorsam Seb daha çok mesafe kat etti, ben ise daha çok hızlı turlara odaklandım."

"Bir müşteri takımı olduğumuz için diğerlerinin yaptığı testleri yapamıyoruz. Başlangıçta acı verici olacak, umarım yetişebiliriz." dedi.

