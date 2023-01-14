Cassidy ve Buemi test eksikliğine rağmen sezondan umutlu
Envision sürücüleri Nick Cassidy ve Sebastien Buemi, test eksikliğinden yakınmalarına rağmen aracın iyi performans göstereceğini söylüyorlar.
Bir garaj takımı olarak zaten diğerlerine karşı dezavantajı bulunan Envision, sezon öncesi testlerinde yeterince mesafe kat etmekte zorlandı; öyle ki Cassidy, diğer aracın sıkıntı çıkarması nedeniyle aracını yeni takım arkadaşı Sebastien Buemi ile paylaşmak zorunda kaldı.
Valencia testlerinde Buemi'nin iki katından fazla tur atan Cassidy, Envision-Jaguar'ın ne kadar iyi performans göstereceğinden emin olmadığını ve Meksika'da ilk kez tam bir yarış mesafesini tamamlayacaklarını söyledi.
Cassidy, "Ne beklemem gerektiğini gerçekten bilmiyorum, performansımızın potansiyel olarak pistten piste değişebileceğini düşünüyorum."
"Bunun yanı sıra aracın performans gösterebileceği pencereyi de bilmiyorum, ancak sezon boyunca bundan yararlanmaya çalışacağız. Dolayısıyla ne kadar geliştiğimize bağlı olarak sıralamamız yıl boyunca değişecek."
"Ama dürüst olmak gerekirse, gridde en hazırlıksız olan benmişim gibi hissediyorum. Bu araçla bir yarış mesafesi tamamlayamadım, ayrıca Seb'in birkaç sorunu vardı, ben de testlerde ona aracımı verdim. Sanırım öğrenecek en çok şeyi olan sürücü benim."
"Yanılmıyorsam Seb daha çok mesafe kat etti, ben ise daha çok hızlı turlara odaklandım."
"Bir müşteri takımı olduğumuz için diğerlerinin yaptığı testleri yapamıyoruz. Başlangıçta acı verici olacak, umarım yetişebiliriz." dedi.
Mechanics push the Nick Cassidy, Envision Racing Jaguar I-TYPE 6 in the pit lane
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Valencia testlerinin son gününde fren arızası yaşayan Buemi ise Envision'ın Meksika'ya hazır olmak için çok çalışması gerektiğini söyledi.
Autosport'a konuşan Buemi, "İşler daha iyi de olabilirdi, daha kötü de. Takım sezona zamanında hazır olabilmek için son derece sıkı çalıştı."
"Valencia'daki arızadan ve tüm parçaları değiştirdikten sonra harika bir iş çıkardılar. Onlara çok teşekkür ederim."
"Müşteri takımı olmak şu anda o kadar kolay değil çünkü henüz kimse aracı tanımıyor. Çok fazla test yapamadık, sezon öncesi testler de beklediğimiz gibi gitmedi. Geride kalmış gibi hissediyorum."
"Eğer her şey yolundaysa biraz performans gösterebiliriz, ancak daha fazla test yapabilmiş olmayı isterdim. Valencia'da biraz şanssız bir arıza yaşadık ve yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu.
"FIA bu tür şeylerin yaşanmamasını ya da yaşandığında aynı sonuçları doğurmamasını sağlamak için pek çok şey planlıyor. Ama ben her şeyin yolunda gideceğinden eminim." dedi.
Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Mexico City E-Prix 2. antrenman: Wehrlein lider, ilk 12 pilot 0.3sn içerisinde
Son Haberler
Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!
Formula E'de yeni sezonun ve jenerasyonun ilk yarışını Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.
2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar
2023 Formula 1 sezonuna doğru ilerliyoruz. Peki yeni sezon öncesinde neler biliyorsunuz. Bu içeriğimizde sizlere 2023 F1 takvimi, test takvimi, pilotlar, takımlar ve kurallar dahil bilmeniz gereken şeyleri anlatacağız. Gelişmeler olduğunda da içerikte güncellemeler yapacağız.
Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak
Emekliye ayrılmaktan vazgeçen Pat Symonds, bir süre daha Formula 1 teknik direktörü olarak sporun geleceğinde rol oynamayı planlıyor.
Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
RacingNews365'in haberine göre Gulf Oil, yeni sezonda Williams'ın sponsoru olacak.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.