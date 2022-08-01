Cassidy, start kazasının ardından Gunther'e kızgın!

Haberi dinle

Londra'daki ilk yarışa dördüncü sırada başlayan ve Nyck de Vries'in çifte yön değişimi yapması sonucu ceza almasının ardından üçüncülüğe yükselen Cassidy, Pazar günü de güçlü bir sonuç almayı umuyordu.

Ancak yarışta işler ters gitti. Yeni Zelandalı sürücü start esnasında Gunther ile temas yaşadı ve hem süspansiyonu, hem de sol arka lastikleri zarar aldı -güvenlik aracı periyodunda takımın hasarı anlayabilmesi için pit duvarına oldukça yakın ilerlediği de görülebiliyordu.

Bu da Envision takımının Cassidy'i pite çağırmasına ve Cassidy'nin yarışı bırakmasına sebep oldu.

Autosport'a konuşan Cassidy, "Gunther ilk yedi virajda bana yedi kez vurdu. Süspansiyonumu kırdı ve sol arka lastiğimi hırpaladı."

"Bu hırpalanma yavaş bir patlağa sebebiyet verdi, güvenlik aracı periyodu esnasında takıma 'yavaş bir lastik patlağı var, basınç kaybediyorum' dedim."

"Basıncın düşmesini istiyordum ama çok yavaş sürdüğünüzde bunun doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz, ben de takımdan görsel olarak kontrol etmelerini istedim."

"Ancak böyle bir pistte 6. giderken pit yaparsanız son sıraya geriler ve toparlanamazsınız. Dolayısıyla risk almak zorunda kaldık."

"Dışarıda kaldık ve sensörün hata verdiğini umduk, ancak durum böyle değildi ve lastiğim patladı." dedi.

Podyum mücadelesi verebileceğini düşünen Cassidy, "Evet, berbat bir durum. 1. turda beladan uzak durdum, her şeyi mükemmel yaptım."

"Gerçekten hızlı bir aracım vardı ve Cumartesi gününü tekrarlayabileceğimi hissediyordum."

"Hem Cumartesi gününe, hem de antrenmanlardaki tempomuza bakarsak podyum mücadelesi verebilecek kadar iyiydik -fakat her şeyin 'Bay Çaresiz' tarafından elimizden alınması gerçekten berbat." dedi.

Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images