Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’

Envision Virgin Racing’e yeni katılan Cassidy, ıslak zeminde yapılan sıralama turlarının grup aşamalarında, en hızlı ikinci süreyi yaptı ve süper pole’de çaylak Norman Nato’yu 0.332 saniye ile geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Avusturalyalı sürücü, sezonun açılış yarışlarında da etkileyici performanslar göstermişti ancak aldığı bazı cezalar nedeniyle bu performansları ödüllendirilememişti.

Cassidy, katıldığı ilk Formula E sıralama turunda, süper pole’e katılabilecek kadar iyi bir derece yapmasına rağmen, Dragon Penske Autosport sürücüsü Sette Camara’nın yaptığı kazadan sonra sallanan sarı bayraklara uymayan Avustralyalı, yarışa 21. sıradan başlamıştı.

Riyadh’daki ikinci yarışta ise, Cassidy 10. başladığı yarışı beşinci bitirmişti ancak tüm pistte sarı bayrak hakimken hız yaptığı gerekçesiyle ceza almıştı.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Suudi Arabistan turlarından puansız ayrılan Super Formula ve Super GT şampiyonu, Roma’daki zorlu hava koşullarına rağmen iyi bir performans gösterdiği için rahatladığını söyledi.

26 yaşındaki sürücü, ‘’İlk Formula E puanlarımı aldım ve bu kulağa bira tuhaf geliyor."

‘’Geçtiğimiz birkaç yarışta mutluydum ve araçta rahat hissediyorum. Ancak şimdiye kadar bunu gösteren hiçbir şeyimiz yoktu. Şu anda her şey yerine oturdu, sanki sırtımdan bir yük kalkmış gibi hissediyorum!’’

‘’Takıma birkaç puan kazandırdığım ve onlara çabalarının karşılığını verebildiğim için çok mutluyum.’’

Cassidy, Roma’daki ilk yarışın ardından damalı bayrağı 10. sırada görmüş, ancak BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis’le yaşadığı çarpışmanın ardından beş saniye ceza alarak, 15. sıraya gerilemişti.

Takım arkadaşı Robin Frijns ise yanlış güç modunu seçtikten sonra zafer için savaştığı yarışta 4. sıraya gerilemişti.

Cassidy, ikinci Roma yarışının nasıl geçeceğini tahmin etmekte zorlandığını ancak hava koşullarının etkinliğin sonucunda büyük rol oynayacağını düşündüğünü ekledi.

‘’Bu değişebilen koşullarda yarışın nasıl geçeceği hakkında hiçbir fikrim yok.’’

‘’Önden başlayacağız ve bu değişik bir düşünce yapısı gerektirecek ancak umarım yarışta iyi durumda olacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz.’’