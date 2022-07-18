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Formula E / New York City ePrix II Haberler

Cassidy, New York FE'deki batarya değişimi cezasını onaylamıyor

Nick Cassidy, bataryasını değiştirdiği için New York E-Prix'sinde aldığı 30 sıra grid cezasının yanlış olduğunu ve bunun, "inanılmaz" hızını kullanma şansını engellediğini söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Cassidy, New York FE'deki batarya değişimi cezasını onaylamıyor
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Yeni Zelandalı, 6. virajdaki bariyerlere girmesine neden olan sağanak yağmurun pisti sarması ile kırmızı bayrakların çıkmasının ardından iki Brooklyn yarışının ilkini kazandı.

Daha sonra Lucas di Grassi ve Stoffel Vandoorne da yolda kalan Envision aracına çarptı ve ciddi hasara neden oldu. Bu da Yeni Zelandalı'nın ikinci yarışa katılması için tamamen yeni bir aracın yapılmasını gerektirdi.

Cassidy, ikinci yarış için pole aldı ancak yeni bir batarya ve ilgili soğutma parçaları aldığı için 30 sıra grid cezası aldı ve gridin arkasına düştü.

Cassidy, ceza tam olarak uygulanamayacağı için bunu pitten geçme cezasıyla tamamladı ve gridde yeniden toparlama şansını da kaybetti.

Cassidy, Autosport'a, "Cezayı onaylamıyorum."

"Bir hata yüzünden batarya değiştirirseniz ceza alıyorsunuz. Ben duvara girdim ve kendi hatam olmadan iki araç bana çarptı, bataryama hasar verdi ve bunun için ben cezalandırıldım."

"Diğer iki araçtan biri bugün podyumdaydı, bu gerçekten berbat. Daha da kötüsü, bugün aracım inanılmazdı. Çok hızlıydım."

"Yani Formula E'de bu tür hafta sonlarını her zaman göremiyorsunuz. Buradaki sürücüler gerçekten üst seviyedeler ve sıralama, bir hafta sonundan diğerine değişiyor çünkü pistler bazen takımlara uyuyor, bazen de uymuyor."

"Bugünkü gibi bir aracımın olması ve olmam gereken yerde başlayamamak oldukça sinir bozucu." dedi.

Nick Cassidy, Envision Racing, on the grid

Nick Cassidy, Envision Racing, on the grid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Cassidy, kendisinin ve Envision takımının yarışa normal davrandıklarını ve serbest havadaki temposunu, yarış galibi Antonio Felix da Costa'nınkiyle karşılaştırmak istediklerini açıkladı.

Ayrıca hafta sonundan bütün olarak gurur duyduğunu ve takımın temposunun, London E-Prix öncesi yüreklendirici olduğunu söyledi.

Cassidy, "Bugünden gurur duyuyorum ve hafta sonundan çok mutluyum."

"İki pole pozisyonu aldık, ilk yarışı iyi yönettik. Tempomuz ve yarış inanılmazdı."

"Yarışa ciddi yaklaştık; enerji korumaya çalışmadık, da Costa'ya kıyasla tempomu görmek istedik çünkü ikimiz de temiz havadaydık."

"Bugünkü yarışta inanılmaz bir hıza sahiptim, yani bunu görmek güzel. Bu, Londra için de herkese biraz güven veriyor." dedi.

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Lotterer, 2023'te LMDh departmanına geçecek olsa da Porsche FE ile bağlarını korumak istiyor
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