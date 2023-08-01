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Önceki / Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti!
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Cassidy: "Neden bilmiyorum ama yarış boyunca çok rahattım"

Londra E-Prix hafta sonunun ikinci yarışını galibiyetle kapatan Nick Cassidy, çok rahat bir yarışı geride bıraktığını söylüyor.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Race winner Nick Cassidy, Envision Racing celebrates in parc ferme

Pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Cassidy, yağmur nedeniyle iki kez kırmızı bayrakla durdurulan yarışta kontrolü bırakmadı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Şampiyonluğu kaptıran Cassidy'nin sezonun acısını çıkarttığı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz, nitekim damalı bayrağa Mitch Evans'ın 5, Jake Dennis'in 11 saniye önünde ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Cassidy, "Neden bilmiyorum ama kendimi çok rahat hissettim, istediğim gibi hareket etmeme yetecek kadar hızlıydık."

"Sanırım yarışın sonunda Mitch ile aramızdaki fark neredeyse beş saniyeydi. Bu kadar iyi bir araca sahip olduğum için gerçekten şanslıyım."  

"Hata yapmadım. Yarış 38 tur sürdü, değişken koşullarda uzun bir yarıştı."

"Cumartesi olanlardan sonra harika bir iş çıkarmaya kararlıydım." dedi.

Nick Cassidy, Envision Racing

Nick Cassidy, Envision Racing

Photo by: Andreas Beil

Sürücüler şampiyonasında mücadele Cumartesi günü sona ermişti, ancak takımlar şampiyonasında Envision-Jaguar mücadelesi Pazar günü de devam etti.

Her ne kadar Cumartesi günü iki Envision sürücüsünün [Cassidy ve Sebastien Buemi] çarpışması işleri biraz sıkıntıya soksa da, Pazar günkü galibiyet takımın 12 puan farkla şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

Envision takım patronu Sylvain Filippi de ilk takımlar şampiyonluğunun ardından sürücülerini övdü.

Filippi, "Seb bizimle geçirdiği ilk yılında çok güçlüydü, iyi bir tempo sergiledi. Aynı şekilde Nick de harikaydı, araç da harika."

"Seriye girdiğimizden beri ilk kez her pistte rekabetçi olabilen bir araca sahibiz, diğer türlü başarılı olamazdık."  

"Takım, sürücü, araç, hepsi bir araya geldiğinde başarılı olabiliyorsunuz." 

"Takımdaki herkese güvenim tam. Dokuz yıldır bu görevdeyim, biraz zaman alsa da başarıya ulaşmak inanılmazdı." dedi.

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Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti!

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