Cassidy, Formula E Valensiya testini Jaguar ile zirvede tamamladı
Nick Cassidy, Valensiya'daki Formula E sezon öncesi testlerinin son seansını zirvede tamamlarken Jaguar etkinlik boyunca en hızlı zamanları elde etti.
Kış arasında Jaguar müşteri takımı Envision'dan fabrika takımına geçen Yeni Zelandalı sürücü, Cuma günü Ricardo Tormo Pisti'nde 1:24.617 yaptı ve zirvede yer aldı.
Aslında günün büyük bir kısmında Maserati MSG sürücüsü Maximilian Guenther zirvedeydi. Alman pilot 1:24.706'lık bir zaman turu yapmıştı ve bu tur, Jaguar sürücüsü kendisine geçene kadar zirvede kaldı.
Sonrasında liderlik Cassidy'e geçti ve seans bu şekilde sona erdi. Guenther, son anlarda derecesini 1:24.658'e çekmesinin ardından seansı ikinci tamamladı.
Mitch Evans, seansı 1:24.703'lük derecesiyle üçüncü tamamladı ve Jaguar'ın iki araçla da ilk üçe girmesini sağlamış oldu. Evans, aynı zamanda salı sabahı attığı 1:24.474'lük turuyla testlerin en hızlı zamanını kaydetmiş oldu.
Robin Frijns, dördüncü en iyi zamanı yapmasının ardından ilk dörde giren Jaguar motorlu araç sayısını üçe çıkardı; Hollandalı pilot sabahki yarış simülasyonunu Antonio Felix da Costa'nın önünde lider tamamlamıştı.
Ancak Envision sürücüsü akü değişimi nedeniyle önemli bir zaman kaybetti ve yaklaşık dokuz saat süren seansta sadece 60 tur atıp, en az tur tamamlayan sürücü oldu.
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore
Takım arkadaşı Sebastien Buemi ise 127 turla en çok tur atan pilot oldu ancak 11. sırada sırada yer aldı.
Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein beşinci sırada yer alırken, Norman Nato altıncı en hızlı zamanı yaptı.
Seriye geri dönen Nyck de Vries 100 tur attığı seansta, 1:25.118'lik derecesiyle 17. olurken, takım arkadaşı Edoardo Mortara takımı etkileyen akü yangınının ardından piste çıkamadı.
ERT'den Sergio Sette Camara ve Dan Ticktum, simülasyon yarışı sırasında yaşadıkları sorunlar nedeniyle günün büyük bölümünü kaçırdılar.
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