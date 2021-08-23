Cape Town'daki FE pisti, FIFA Dünya Kupası Stadyumu'nun etrafına yapılacak

Güney Afrika başkenti, ülkedeki COVID-19 durumuna bağlı olarak 26 Şubat 2022'de ilk kez Formula E yarışına ev sahipliği yapmayı planlıyor.

'E-movement' birliği tarafından liderlik edilen Formula E ihalesinde, 2020'nin mart ayında şehrin yarışa ev sahipliği etme isteği açıklanmıştı.

Bu anlaşmanın, Güney Afrika Turizm kuruluyla yapılan beş yıllık bir anlaşma olduğu ve ülkede ikinci bir yarış olmadığı sürece yarışların Cape Town'da yapılacağı düşünülüyor.

Bu şehri neden Formula E takvimine ekledikleri sorulan, serinin ortak kurucusu Alberto Longo şu ifadeleri kullandı: ''Güney Afrika bir yarışa ev sahipliği yapmak için gerekli olan tüm her şeyi barındırıyor.''

''Televizyona tek sefer baktığınızda neresi olduğunu anlayabileceğiniz, ikonik yerlerde yarış düzenlemek istiyoruz.''

''Cape Town bize gerçekten, şu ana kadar yarışacağımız en harika ve iyi lokasyonlardan birini sunuyor.''

''Güney Afrika'nın tutkusu ve motor sporları mirasları [çok fazla]. Onlar motor sporlarını çok seviyor.''

''Bu herkesin profesyonel motor sporları serilerini ciddiye aldığı bir yer.''

'E-movement' başkanı Iain Banner, Longo'yla iki sene önce konuşup fikri sunmuştu ve ''dünyadaki en zengin şehir olmayabiliriz ancak en kararlı şehiriz ve birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptık.''

''Formula E'yi şehrimizde görmeyi çok isteriz ve eğer gelirlerse bunu çok yüksek kalibre bir etkinlik yapacağımızdan emin olacağız.''

Yarışın yanına beş günlük 'E-fest' de yapılacak ve buna e-mobilite konferansı, küresel ısınma zirvesi ve Formula E sürücüleriyle takım patronlarının katılacağı bir golf turnuvası dahil olacak.

Teklif edilen pist düzeninin, normalde planlandığı gibi 55.000 kişi kapasiteli Cape Town Stadyumu'nun içinden geçmeyeceği de öğrenildi.

Banner, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın erişim kapısının 5.3 metre olduğunu ancak pist için 7 metrelik bir boşluk gerektiğini açıkladı.

''Bunu yapamayız. Ancak geleceğe bakacağız. Bu büyük bir yapı sorunu.''

''Stadın çevresinde yarışacağız. Masa Dağı ve Robben Adası'nın arasında olacağız.''

''Bu heyecanlı bir yarış pisti olacak.''

Cape Town'da yapılacak olan yarış, 1993'te Kyalami'de yapılan Güney Afrika Grand Prix'sinden beri ilk FIA Dünya Şampiyonası etkinliği olacak.

Dünya Rallikross 2017-2019 yılları arasında Cape Town'daki Killarney'de sezon finalini gerçekleştirmişti.