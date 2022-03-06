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Formula E Haberler

Cape Town Formula E pistinin düzeni açıklandı

2022-2023 sezonunda Formula E'ye ev sahipliği yapacak Cape Town E-Prix'nin pist düzeni açıklandı.

Cape Town Formula E pistinin düzeni açıklandı
Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Cape Town'un Green Point bölgesinde bulunan pistin merkezinde Cape Town Stadyumu yer alıyor ve büyük bir kısmı Atlantik Okyanusu'na bakıyor.

Pist, Green Point Stadyumu ile kriket kulübü arasında kısa bir düzlükle başlıyor ve daha sonra yol sert bir şekilde sağa dönüyor.

Araçlar daha sonra, Granger Bay Bulvarı'nı takip ederek Sahil Yolu'na sapıyorlar ve Fritz Sonnenberg Yolu'na dönmeden önce sahil boyunca giderek merkezdeki stadyuma geri dönüyorlar.

Cape Town, Marakeş'deki Moulay El Hassan pistinin ardından bir E-Prix'ye ev sahipliği yapan ikinci Afrika şehri olacak. 

Pist yoluna güncellemelerin bu yıl Nisan ayında başlaması ve Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Formula E'den Alberto Longo, "Takımlar, sürücüler ve sponsorlar ile Cape Town'a gelmekle ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Bu nedenle, bu şehrin 9. sezonumuzda takvime katılacak olmasından çok memnunuz."

"Iain Banner ile 2019 yılında ilk tanıştığımda, Cape Town'un takvimimizdeki en iyi şehirlerden biri olma potansiyeli olduğuna emin olduğunu söyledi. Bu Güney Afrika'ya olan ilk ziyaretim ve Mother City'nin güzelliğini görünce, haklı olduğuna emin oldum." dedi.

Cape Town overview

Cape Town overview

Photo by: Uncredited

Banner, "Halk, açık tekerlekli cadde yarışı istiyordu ve şimdi bu çağrılara dönüş yapıyoruz."

"Arka planda Table Mountain ve ön planda Robben Island ile Formula E'nin Cape Town'da ve Güney Afrika'da destekleneceğine dair hiç şüphem yok."

"Cape Town'da Formula E'ye ev sahipliği yapmanın Afrika'yı daha yeşil bir geleceğe geçişin parçası olarak göstereceğine ve şehri ve Western Cape'i, Güney Afrika'nın yenilenebilir enerji merkezi olarak konumlandıracağına inanıyoruz." dedi.

Cape Town, Formula E'nin yanı sıra, daha yeşil bir ekonominin tanıtımını yapmak ve e-mobilite çözümleri göstermek için bir sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik festivali olan E-Fest'e de ev sahipliği yapacak.

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