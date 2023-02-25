Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı!

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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak!

Formula E padoğu, sezonun 5. yarışı için Güney Afrika'nın başkenti olan Cape Town'a geldi. Tafelberg Dağı'nın mükemmel manzarasıyla daha da etkileyici gözüken Cape Town Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen seansların ardından sıra yarışa geldi.

Kelvin van der Linde, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Nissan ve Sacha Fenestraz'a gitmişti. En hızlı zamanı kaydeden Fransız pilot gridde ilk cepte yer alıyordu, onun arkasında ise ilk 5 şöyle tamamlanmaktaydı: Maximilian Günther, Nick Cassidy, Mitch Evans ve Jean-Eric Vergne.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein ise yarışa 6. sıradan başlıyordu.

Normalde 22 araçtan oluşan FE gridinde, bugün sadece 17 araç start aldı. Mahindra ve müşteri takımı ABT CUPRA, arka süspansiyonlarındaki güvenlik endişeleri nedeniyle hafta sonundan çekildiklerini açıkladılar. Dolayısıyla Lucas di Grassi, Oliver Rowland, Kelvin van der Linde ve Nico Müller yarışta yer almadılar.

Sıralama turlarında kaza yapan ve aracı yarışa yetiştirilemeyen Sam Bird de Cape Town E-Prix'sinde yarışamadı. Bu da 5 aracın bu yarışa katılmadığını ve 17 araçla start aldığımız anlamına geldi.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 2.921 kilometrelik pistteki 30 turluk yarış başladı. İkinci cepten kalkan Günther, ilk turda Fenestraz'ı geçerek liderliğe yükselmeyi başardı. Bunun dışında ilk 5'te bir değişim yaşanmadı.

Pistin dar bölümlerinde karambolde kalarak sıralar kaybeden şampiyona lideri Pascal Wehrlein, 7. virajda frenlemeyi kaçırdı ve Sebastien Buemi'nin arkasına çarptı. Wehrlein bu temasın ardından ilk turda yarışa veda ederken, Buemi son sıraya geriledi ve aracının arkasına da hasar aldı.

Yarışa pit yolundan başlayan Edoardo Mortara ise teknik bir sorunla yolda kaldı, böylelikle ilk turda Wehrlein ve Mortara'yı kaybetmiş olduk.

Bu kaza nedeniyle güvenlik aracı da piste girdi. Wehrlein'ın Porsche'sinin kaldırılmasının ardından beşinci turda yeşil bayraklar yeniden sallandı ve Günther, Fenestraz, Cassiddy, Mitch Evans, Jean-Eric Vergne ilk 5'i ile yarışa devam edildi.

Yarışın orta noktasına gelinirken adak modu stratejileri uygulanmaya başlandı ve ilk 5'teki pilotlar farklı stratejiler uyguladılar.

Bu esnada Mitch Evans'a ve Jake Dennis'e pitten geçme cezaları geldi. Evans'a maksimum güç limiti aşıldığı için Dennis'e de minimum lastik basıncına uyulmadığı için pitten geçme cezası verildi.

21. tura geldiğimizde Cassidy liderdi, Fenestraz ise onu yakından takip ediyordu. Tam bu esnada Günther 7. virajda pistten taştı ve sol arka süspansiyonunu duvara vurarak kırdı. Harika bir hafta sonu geçiren Alman pilot, bu büyük hatanın ardından oldukça sinirliydi.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Günther'in aracının pistten kaldırılması için tüm pistte sarı bayraklar çıktı. Hızlı bir temizleme çalışmasının sonrasında 22. turda yarış yeniden başladı.

Cassidy, da Costa, Vergne, Fenestraz ilk 4'ü birbirine oldukça yakındı. 24. tura geldiğimizde liderlik için inanılmaz bir geçiş izledik. İkinci sıradaki da Costa yüksek hızda bir geçişe imza atarak liderliğe yükseldi, bir sonraki turda ise Vergne de Cassidy'i geçti ve ikinci sıraya çıktı. Böylelikle Cassidy, 2 tur içinde 2 sıra kaybederek 3. sıraya geriledi.

Bu esnada ön tarafta lider Da Costa atak modunu almayı denedi ama alamadı! Böylelikle Portekizli pilot boşu boşuna zaman kaybetti ve liderliği bir nevi Vergne'e hediye etmiş oldu.

Da Costa, bir sonraki turda atak modunu aldı ve Vergne liderliğe yükseldi. Da Costa, yarış çizgisine geri dönmesinin ardından Vergne'ün arkasına geldi ve Fransız pilotun üzerinde baskı kurmaya başladı.

Da Costa, sondan bir önceki turda tıpkı Cassidy'e yaptığı gibi Vergne'ü de inanılmaz bir şekilde geçerek liderliği aldı.

Son turda Vergne, liderliği geri almak için atak denemeleri yaptı ancak başarılı olamadı. Tüm yarış podyum için mücadele eden Fenestraz ise son turda duvara çarpmasının ardından dramatik bir şekilde 13. sıraya geriledi.

Ön tarafta ise Da Costa damalı bayrağı ilk sırada görüp zafere ulaşmıştı. Yarış içerisinde akıllı bir atak modu stratejisi uygulayarak sıralar kazanan Da Costa, yarışın sonunda atak modunu kaçırmasının ardından yarış zaferini Vergne'e bırakmış gibi dursa da harika bir tempo ve geçişle zaferi aldı.

Son ana kadar galibiyet için savaşan Vergne ise geçtiğimiz yarışı kazanmasının ardından bu yarışı da ikinci sırada tamamladı ve son 2 haftanın en çok puan toplayan ismi oldu. Yarışı 3. sırada noktalayan Nick Cassidy ise oldukça temiz ve başarılı bir sürüşle podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren pilotu Rene Rast da kaostan uzak kalarak çok temiz bir yarış çıkardı ve çizgiyi 4. sırada geçmeyi başardı.

İlk turda Wehrlein tarafından sert bir darbe alarak son sıraya gerileyen Buemi, mükemmel bir geri dönüşle yarışı 5. sırada tamamladı ve cuma günkü kazasını da telafi etmiş oldu.

Dan Ticktum altıncı olurken; onu Stoffel Vandoorne, Norman Nato ve Andre Lotterer takip etti. Günün son puanı ise Jake Hughes'a gitti.

Pitten geçme cezası alan Evans 11. olurken; Sergio Sette Camara ve Jake Dennis 12 ve 13. sıraları paylaştılar. Son turda lastik patlatan Fenestraz ise 14. sırada finiş gördü ve bu hafta sonu gösterdiği muazzam performans son turda çöpe gitmiş oldu.

Wehrlein, Mortara ve Günther ise yarışı tamamlayamadılar.

FE sezonu, 25 Mart'ta Brezilya'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek.

Yarış sonucu: