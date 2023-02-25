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Cape Town E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Cassidy zirvede

Cape Town E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece Envision Racing pilotu Nick Cassidy'den geldi.

Can Çarpıcı
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Cape Town E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Cassidy zirvede
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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı. 

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak! 

Formula E padoğu, sezonun 5. yarışı için Güney Afrika'nın başkenti olan Cape Town'a geldi. Tafelberg Dağı'nın mükemmel manzarasıyla daha da etkileyici gözüken Cape Town Cadde Pisti'nde bugünkü pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile başladı. 

1. antrenman raporu:
Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Güney Afrika'daki ikinci antrenman seansı, ilk antrenman seansına kıyasla çok daha sakin ve olaysız geçti. Kaza yapan ya da yolda kalan bir pilot olmadı ve seansın sonunda en hızlı derece Envision Racing pilotu Cassidy'e aitti. 

2.921 kilometrelik cadde pistini 1:08.118 saniyede turlayan Cassidy'nin arkasında ise Edoardo Mortara yer aldı. Birinci antrenmanın en hızlı ismi olan Mortara, güçlü temposunu Cumartesiye de taşımış gibi duruyor. 

Dan Ticktum, tek turda güçlü gözükmeye devam ediyor. İngiliz pilot, sıralama turları öncesindeki seansı 3. sırada tamamladı. 

Jaguarlar sıralama turları öncesinde iyi bir seansı geride bıraktılar ve arka arkaya dizildiler. Mitch Evans dördüncü, Sam Bird beşinci sıradaydı. 

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hafta sonuna yavaş başlayan Dragon Penske 2. seansta tempo buldu. Son şampiyon Stoffel Vandoorne 6. en hızlı dereceyi kaydederken, onun takım arkadaşı ve son yarışın galibi Jean-Eric Vergne 11.'ydi.

İyi bir hafta sonu geçirmeye ihtiyacı olan Antonio Felix da Costa 7. sırayı alırken; onu Maximilian Günther ve Pascal Wehrlein takip etti. Sacha Fenestraz ise düne kıyasla gerilemiş olsa da ilk 10'u tamamlayabildi.  

Dün büyük bir kaza yapan Sebastien Buemi'nin aracı ise tamir edilmişti ve İsviçreli pilot bu seansta piste çıkarak dün kaybettiği zamanı telafi etmeye çalıştı. Dün teknik sorunlar yaşayan Jake Dennis ve Lucas di Grassi de sıralama turları öncesinde toplayabildiği kadar veri topladı. 

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 20 1'08.118     154.373
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 21 1'08.425 0.307 0.307 153.680
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'08.446 0.328 0.021 153.633
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'08.472 0.354 0.026 153.575
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 21 1'08.550 0.432 0.078 153.400
6 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 19 1'08.668 0.550 0.118 153.136
7 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 19 1'08.721 0.603 0.053 153.018
8 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 20 1'08.911 0.793 0.190 152.596
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'08.923 0.805 0.012 152.570
10 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 20 1'09.022 0.904 0.099 152.351
11 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 19 1'09.051 0.933 0.029 152.287
12 Germany René Rast United Kingdom McLaren 19 1'09.092 0.974 0.041 152.197
13 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 17 1'09.219 1.101 0.127 151.917
14 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 19 1'09.262 1.144 0.043 151.823
15 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'09.446 1.328 0.184 151.421
16 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 22 1'09.542 1.424 0.096 151.212
17 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 18 1'09.578 1.460 0.036 151.133
18 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 19 1'09.595 1.477 0.017 151.097
19 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 20 1'09.799 1.681 0.204 150.655
20 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'09.854 1.736 0.055 150.536
21 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 19 1'10.055 1.937 0.201 150.104
22 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 22 1'10.420 2.302 0.365 149.326
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