Cape Town E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Cassidy zirvede

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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak!

Formula E padoğu, sezonun 5. yarışı için Güney Afrika'nın başkenti olan Cape Town'a geldi. Tafelberg Dağı'nın mükemmel manzarasıyla daha da etkileyici gözüken Cape Town Cadde Pisti'nde bugünkü pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile başladı.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Güney Afrika'daki ikinci antrenman seansı, ilk antrenman seansına kıyasla çok daha sakin ve olaysız geçti. Kaza yapan ya da yolda kalan bir pilot olmadı ve seansın sonunda en hızlı derece Envision Racing pilotu Cassidy'e aitti.

2.921 kilometrelik cadde pistini 1:08.118 saniyede turlayan Cassidy'nin arkasında ise Edoardo Mortara yer aldı. Birinci antrenmanın en hızlı ismi olan Mortara, güçlü temposunu Cumartesiye de taşımış gibi duruyor.

Dan Ticktum, tek turda güçlü gözükmeye devam ediyor. İngiliz pilot, sıralama turları öncesindeki seansı 3. sırada tamamladı.

Jaguarlar sıralama turları öncesinde iyi bir seansı geride bıraktılar ve arka arkaya dizildiler. Mitch Evans dördüncü, Sam Bird beşinci sıradaydı.

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hafta sonuna yavaş başlayan Dragon Penske 2. seansta tempo buldu. Son şampiyon Stoffel Vandoorne 6. en hızlı dereceyi kaydederken, onun takım arkadaşı ve son yarışın galibi Jean-Eric Vergne 11.'ydi.

İyi bir hafta sonu geçirmeye ihtiyacı olan Antonio Felix da Costa 7. sırayı alırken; onu Maximilian Günther ve Pascal Wehrlein takip etti. Sacha Fenestraz ise düne kıyasla gerilemiş olsa da ilk 10'u tamamlayabildi.

Dün büyük bir kaza yapan Sebastien Buemi'nin aracı ise tamir edilmişti ve İsviçreli pilot bu seansta piste çıkarak dün kaybettiği zamanı telafi etmeye çalıştı. Dün teknik sorunlar yaşayan Jake Dennis ve Lucas di Grassi de sıralama turları öncesinde toplayabildiği kadar veri topladı.

2. antrenman sonucu: