Cape Town E-Prix 1. antrenman: Mortara ve Maserati hızlı başladı, Buemi kaza yaptı

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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak!

Formula E padoğu, sezonun 5. yarışı için Güney Afrika'nın başkenti olan Cape Town'a geldi. Tafelberg Dağı'nın mükemmel manzarasıyla daha da etkileyici gözüken Cape Town Cadde Pisti'nde hafta sonunun 1. antrenman seansı gerçekleştirildi.

Birçok pilotun sorunlar yaşadığı olaylı bir seansı geride bıraktık diyebiliriz.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Seansın en büyük olayı Sebastien Buemi'nin kazasıydı. Seansın başlamasından yaklaşık 10 dakika kadar sonra 9-10. viraj kompleksinde hızlı bir kaza yapan Buemi'nin aracının sağ tarafı tamamen parçalandı.

Bu büyük kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı ve seans durduruldu. Neyse ki Buemi'nin durumu iyiydi ancak şampiyon pilot, kazanın ardından oldukça üzgündü ve takımdan birçok kez özür diledi. Yarın gerçekleştirilecek 2. antrenman seansı öncesinde Envision Racing mekanikerlerini uzun bir mesai bekliyor.

Buemi'nin kazasının ardından ise kendi evinde yarışan Kelvin van der Linde yolda kaldı. 26 yaşında Güney Afrikalı pilot, ABT CUPRA aracındaki bir sorun nedeniyle 7. virajda aracını durdurmak zorunda kaldı ve bir kez daha kırmızı bayrakların çıktığını gördük.

Lucas di Grassi sorun yaşayan bir başka isimdi. Aracın "arka süspansiyonunun kırıldığını" söyleyen Brezilyalı pilot, Mahindra'sını şikanda durdurmak zorunda kaldı ve seansa erken veda etti.

Şampiyonada ikinci sırada alan Jake Dennis de aracındaki bir sorundan dolayı seansın büyük çoğunluğunu garajında geçirdi.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Seansın sonunda ise zaman tablolarının zirvesinde Mortara vardı. İsviçreli pilot, 2.921 kilometrelik cadde pistini 1.09.700 saniyede turlayarak en hızlı isim oldu. Böylelikle, Maserati, FE'de ilk kez bir resmi bir seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Haydarabad'da büyük bir hata yaparak takım arkadaşı Mitch Evans'a çarpan ve takıma belki de iki araçla birden podyuma çıkma fırsatını kaybettiren Sam Bird, son yarışta yaşananları unutmuş gibi duruyor. Bird, seansı liderin 0.158 saniye arkasında ikinci sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Nissan pilotu Sacha Fenestraz da iyi bir seans geçirdi ve üçüncü sırayı aldı. Porsche'den Antonio Felix da Costa dördüncü oldu. Sezona istediği başlangıcı yapamayan da Costa'nın Cape Town'da iyi bir hafta sonu geçirmeye ihtiyacı var.

Dan Ticktum ilk 5'i tamamlarken, McLaren pilotu Rene Rast altıncıydı. Onu Maximilian Günther, Sergio Sette Camara, Norman Nato ve Mitch Evans takip ettiler.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein 11. sıradaydı, son yarışın galibi Jean-Eric Vergne ise sadece 16. olabildi.

Cape Town E-Prix, yarın (cumartesi) gerçekleştirilecek seanslarla devam edecek ve yarış, 25 Şubat Cumartesi günü TSİ 17.03'te başlayacak.

Cape Town E-Prix 1. antrenman sonucu: