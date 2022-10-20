Cape Town 2022-23 Formula E takvimine eklendi, Seul yarışı iptal edildi

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Formula E, Haziran ayının sonunda 2022-2023 sezonu için geçici takvimi açıkladı. Takvimde toplam 18 yarış yer alacak ve bazı hafta sonları çifte yarış olacak.

Yeni takvimde henüz açıklanmayan iki boş yer bulunuyor, ancak diğer yarışların tarihi tamamen kesinleşmiş durumda.

Önceki takvimde daha fazla boşluk vardı ve 25 Şubat'taki boş yer, Cape Town'da yepyeni bir yarışla doldurulacak. Bu, Formula E'nin ilk kez Güney Afrika'yı ziyaret edeceği anlamına geliyor.

Böylelikle gelecek yıl Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya olmak üzere toplamda üç yeni yarış olacak. Dikkat çekici şekilde, takvime yeni katılan üç yarış arka arkaya yapılacak,

Haydarabad dördüncü yarış olacak, onu Cape Town ve Sao Paulo takip edecek.

Kayda değer bir diğer değişiklik ise 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak olan Seul E-Prix'sinin iptali oldu. Bu karar, oradaki Olimpiyat Parkı'nın yenilenmesi nedeniyle alındı, böylece takvimde 20 Mayıs için bir boşluk oluştu.

Ayrıca 24 Haziran tarihi de henüz doldurulmadı.

Seul'ün takvimden çıkarılmasının ardından 11 Mart tarihi takvimden çıkarıldı ve 23 Nisan'da ikinci bir Berlin yarışı yapılmasına karar verildi.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, dört günlük sezon öncesi testini de onayladı. Test, 13-16 Aralık tarihleri ​​arasında Valencia yakınlarındaki Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleşecek.

Geçici 2022-2023 Formula E takvimi:

Tarih E-Prix 13-16 Aralık 2022 Valencia (sezon öncesi testi) 14 Ocak 2023 Meksika şehri 27 Ocak 2023 Diriye 28 Ocak 2023 Diriye 11 Şubat 2023 Haydarabad 25 Şubat 2023 Cape Town 25 Mart 2023 Sao Paulo 22 Nis 2023 Berlin 23 Nis 2023 Berlin 6 Mayıs 2023 Monako 20 Mayıs 2023 Henüz bilinmiyor 3 Haziran 2023 Cakarta 4 Haziran 2023 Cakarta 24 Haziran 2023 Henüz bilinmiyor 15 Temmuz 2023 Roma 16 Temmuz 2023 Roma 29 Temmuz 2023 Londra 30 Temmuz 2023 Londra

Cape Town overview Photo by: Uncredited