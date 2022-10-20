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Formula E Haberler

Cape Town 2022-23 Formula E takvimine eklendi, Seul yarışı iptal edildi

Cape Town, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayının ardından 2022-23 Formula E takvimine dahil edilirken, Olimpiyat Parkı'na yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle Seul takvimden çıkarıldı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Cape Town 2022-23 Formula E takvimine eklendi, Seul yarışı iptal edildi
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Formula E, Haziran ayının sonunda 2022-2023 sezonu için geçici takvimi açıkladı. Takvimde toplam 18 yarış yer alacak ve bazı hafta sonları çifte yarış olacak.

Yeni takvimde henüz açıklanmayan iki boş yer bulunuyor, ancak diğer yarışların tarihi tamamen  kesinleşmiş durumda.

Önceki takvimde daha fazla boşluk vardı ve 25 Şubat'taki boş yer, Cape Town'da yepyeni bir yarışla doldurulacak. Bu, Formula E'nin ilk kez Güney Afrika'yı ziyaret edeceği anlamına geliyor.

Böylelikle gelecek yıl Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya olmak üzere toplamda üç yeni yarış olacak. Dikkat çekici şekilde, takvime yeni katılan üç yarış arka arkaya yapılacak,

Haydarabad dördüncü yarış olacak, onu Cape Town ve Sao Paulo takip edecek.

Kayda değer bir diğer değişiklik ise 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak olan Seul E-Prix'sinin iptali oldu. Bu karar, oradaki Olimpiyat Parkı'nın yenilenmesi nedeniyle alındı, böylece takvimde 20 Mayıs için bir boşluk oluştu.

Ayrıca 24 Haziran tarihi de henüz doldurulmadı.

Seul'ün takvimden çıkarılmasının ardından 11 Mart tarihi takvimden çıkarıldı ve 23 Nisan'da ikinci bir Berlin yarışı yapılmasına karar verildi.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, dört günlük sezon öncesi testini de onayladı. Test, 13-16 Aralık tarihleri ​​arasında Valencia yakınlarındaki Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleşecek.

Geçici 2022-2023 Formula E takvimi:

Tarih E-Prix
13-16 Aralık 2022 ispanya Valencia (sezon öncesi testi)
14 Ocak 2023 Meksika Meksika şehri
27 Ocak 2023 Suudi Arabistan Diriye
28 Ocak 2023 Suudi Arabistan Diriye
11 Şubat 2023 Hindistan Haydarabad
25 Şubat 2023 Güney Afrika Cape Town
25 Mart 2023 Brezilya Sao Paulo
22 Nis 2023 Almanya Berlin
23 Nis 2023 Almanya Berlin
6 Mayıs 2023 Monako Monako
20 Mayıs 2023 Henüz bilinmiyor
3 Haziran 2023 Endonezya Cakarta
4 Haziran 2023 Endonezya Cakarta
24 Haziran 2023 Henüz bilinmiyor
15 Temmuz 2023

İtalya Roma
16 Temmuz 2023

İtalya Roma
29 Temmuz 2023

Birleşik Krallık Londra
30 Temmuz 2023

Birleşik Krallık Londra
Cape Town overview

Cape Town overview

Photo by: Uncredited

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