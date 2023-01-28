Buemi: "Diriye'deki pole halen neler yapabileceğimi gösterdi"
Sebastien Buemi, Diriye'deki pole pozisyonunun iyi bir araca sahip olabildiğinde yapabileceklerinin başlangıcı olduğunu söylüyor.
Serinin ilk sezonundan beri -başlangıçta Renault e.dams ismiyle yarışan- Nissan bünyesinde yer alan ve takımla 2015-16 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Buemi, geçen sezonun ardından takımdan ayrıldı ve Envision Jaguar ile anlaşarak yeni bir sayfa açtı.
Nissan'ın problemlerle boğuştuğu iki sezonun ardından yeni takımıyla ilk iki yarışında iyi bir performans ortaya koyan Buemi, henüz ikinci yarışta pole pozisyonuna uzanmayı da başardı.
Zorlu geçen zamanların ardından Envision ile "biraz acı biraz tatlı" bir başlangıç yaptığını düşünen Buemi, "Söylemeliyim ki bu daha başlangıç.
"Bu sadece bir yarış ama Meksika'ya bakarsanız yine mücadele verdiğimi görebilirsiniz. Burada da pole pozisyonuna ulaşarak aracımın iyi olduğu takdirde iyi işler yapabileceğimi gösterdim."
"Geçen yıl olanlar beni biraz üzdü, çünkü (Nissan ile) birlikte çok şey kazanmıştık Takımdan böyle ayrılmam pek hoş olmadı, sanırım biraz daha saygı hak ediyordum. Ama motor sporları böyle." dedi.
Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Podyumu sadece bir sırayla kaçıran Buemi, üçüncülüğün mümkün olduğunu, ancak Jaguar'ın güç ünitesiyle ilgili tecrübesizliğinin devam etmesi nedeniyle istediği kadar zorlayamadığını söyledi.
Buemi, "Sanırım Sam'e kıyasla araçla, direksiyonla ve bu sistemlerle ilgili biraz pratik eksikliğim vardı. Onun benden daha hızlı olduğunu düşünmüyorum, sadece aracı henüz yeterince iyi tanımıyorum."
"Eğer araçla daha fazla deneyimim olsaydı üçüncü sıra mümkün olabilirdi. Yine de sıralama sonucundan memnunum. Tek turda hızlıyız ancak yarışta benzer hıza ulaşamıyoruz."
"İkinci sıralama seansında da benzer bir tempo tutturmaya çalışacağım, işler oldukça iyi görünüyor. Tüm antrenman seanslarını incelersek hızlı olduğumu görüyoruz."
"Eğer bir kez daha pole pozisyonuna ulaşabilirsem yarışta oldukça farklı bir şey deneyeceğim. Araç ayarlarını iyileştirmek için birkaç fikrim var." dedi.
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