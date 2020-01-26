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Formula E / Santiago E-prix / Son dakika

Buemi: "Aldığımız ceza direksiyonda bulunan kırık bir pedal yüzünden oldu"

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Buemi: "Aldığımız ceza direksiyonda bulunan kırık bir pedal yüzünden oldu"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
26 Oca 2020 08:36

Nissan e.dams pilotu Sebastien Buemi, direksiyonda bulunan regen pedalının kırılması sebebiyle Santiago E-Prix’inde 2019-20 sezonundaki ilk puanlarını kaybettiğini söyledi.

Sezon açılışı yarışı olan Riyad’da yapılan ilk iki yarışta puan alamayan Buemi, final sıralama grubuna kalarak 6.sırada başlama hakkını elde etti ve Şili’nin başkentinde yapılan inişli-çıkışlı yarışı 7.sırada tamamladı.

Buemi Formula E’nin sportif kurallarındaki 3.1 sayılı maddeyi (aküsündeki gücün gaz pedalında verilen güç ayarına uymaması) ihlal etmesinden dolayı 30 saniyelik zaman cezasına çevrilmiş pitten geçme cezasına çarptırıldı. Cezayla beraber İsviçreli pilot 13.sıraya geriledi.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Buemi şunları söyledi: “Ceza aldığım için hayal kırıklığına uğradım çünkü yarışı 7.bitirmiştim. Kötü bir yarıştı, pek çok sorun yaşadık ve direksiyonda bulunan regen pedallarından biri iki parçaya ayrıldı. Bu parçalar sıkıştığı için 3 sıra biden kaybettim. Ve bu yüzden güç sınırımı aştım ve ceza aldım. Sırasıyla, üç sıra kaybediyorum, direksiyon kırılıyor ve yarış sonuna kadar dayanmak zorundayım. Her şeyin sonunda 7.sırada bitiriyorum ve 30 saniyelik cezaya çarptırılıyorum. Çok zor bir durum.”

Pedalın kırılma sebebi sorulduğunda ise Buemi şu cevabı verdi: “Şimdi şöyle, tur sırasında pedalı çıkarmayı denediğimizde daha iyi bir hal aldı. O zamana kadar çok yavaştık tabii.”

Buemi yavaş başladığı 2018-19 sezonunda başlangıcı telafi etti ve şampiyonayı Jean-Eric Vergne’in arkasında ikinci tamamladı, ancak bir yıl sonrasında tamamlanan 3 yarışın ardından Buemi hala 0 puanda – geçen sezondaki durumundan 15 puan daha az toplamış durumda.

Konu hakkında Buemi “Çok kötü. Çok üzgünüm çünkü 7.sıra bile olabilirdi, 6 puanla buradan ayrılmak. Ama bu böyle bir şey. Üstünde durmamalıyız, bir sonrakine gidip orada neler olacağını görmeliyiz.” sözlerini kullandı.

Çeviri: Efe Kahya

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Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Pilotlar Sébastien Buemi
Editör Matt Kew

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