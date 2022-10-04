Buemi 2022-23 Formula E sezonu için Envision ile anlaştı

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Takım normalde ilk dört yıllık süreçte Renault tarafından yönetiliyordu ve İsviçreli sürücü 2015-16 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Fakat takım Nissan adını taşımaya başladıktan sonra durum biraz değişti ve Buemi, son iki yılda galibiyet dahi alamayıp, şampiyonada 21. ve 15. oldu.

Buemi zorlu yılların ardından markadan ayrılmasının iki taraf için de iyi olacağına karar verdi ve Jaguar güç ünitesine geçen Envision takımıyla anlaştı. İsviçreli sürücü, çok yıllık anlaşma kapsamında gelecek sezon Nick Cassidy'nin takım arkadaşı olacak.

Robin Frijns ise İngiliz takımda geçirdiği dört yılın ardından Envision'dan ayrılacak ve Formula E'ye Mahindra güç ünitesiyle girme kararı alan Abt takımına katılacak.

Buemi, "Formula E için yeni bir döneme giriyoruz ve önümüzdeki sezon Envision Racing ile yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Bu takıma her zaman büyük saygı duydum ve geride kalan yıllarda, mümkün olan en iyi sonuçlar alma konusunda harika bir iş çıkardıklarına inanıyorum."

"Yeni Gen3 dönemi spor için son derece önemli ve daha hızlı, daha hafif ve daha güçlü araçlarla, büyük bir meydan okuma olacak."

"Hedefim en önde mücadele etmek, bu nedenle Mexico City'deki ilk yarış öncesinde testlere başlamayı ve kendimi hazırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Takım patronu Sylvain Filippi, Buemi'yle yapılan anlaşmanın kendilerini şampiyonluk konusunda umutlandırdığını belirtiyor

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IM03 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Filippi, "Takım olarak her zaman mümkün olduğunca rekabetçi olmayı hedefliyoruz."

"Sébastien ile griddeki en hızlı, en deneyimli ve en hırslı pilotlardan birine sahip olduğumuza eminiz ve bu da yeni sezona girerken bize büyük bir güven verecek."

"Nick Cassidy'i de hesaba katarsak, önümüzdeki sezon takımlar ve sürücüler şampiyonasında ön sıralarda yer almamıza ve şampiyonluk mücadelesi vermemize yardımcı olabilecek iki sürücüye sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Envision üst üste ikinci kez takımlar şampiyonasını beşinci bitirmişti.