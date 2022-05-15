Brown: "Son şampiyonu devralarak FE'ye girme kararı çok da zeka gerektirmiyordu"

Haberi dinle

Son dönemde çeşitli serilere katılım göstermeye çalışan McLaren için potansiyel hedeflerden birisi de Formula E idi, bu kapsamda İngiliz takım, geçtiğimiz günlerde 2022-23 sezonundan itibaren seriye katılacağını doğruladı.

Her ne kadar takım Formula E gridinde tamamen yeni olsa da, girişleri diğer yeni takımlara göre daha kolay olacak. Bunun nedeni, McLaren'ın seriye girmek için Mercedes-EQ Formula E takımını devralacaklarını ve anlaşmanın "bu yılın sonunda" tamamlanmasının beklendiğini açıklamasıydı.

2019'da Formula E'ye katılan Mercedes, oldukça başarılı iki sezonu geride bıraktı. İlk sezonunda takımlar şampiyonasını üçüncü tamamlayan takım, bir sonraki sezonda ise Nyck de Vries ile pilotlar şampiyonluğunu elde ederken, takımlar şampiyonasını da zirvede tamamladı.

Takım patronu Ian James, takım McLaren'a devredildikten sonra da görevine devam edecek, dolayısıyla şampiyonluk kazanan bir takımda yapbozun parçalarını tamamladıklarını belirten Brown, devralma kararını vermenin "çok da zeka gerektirmediğini" söylüyor.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

GPFans'a konuşan Brown, "Formula E'yi bizim için çekici hale getiren şey, ona bir yarış platformu olarak, ortaklarımız ve hayranlarımız için heyecan verici bir pazarlama platformu olarak bakmamızın dışında, teknik açıdan bakıldığında, dünya şampiyonluğu kazanmış bir takımı devralma fırsatı."

"Ian takımın başında kalmaya devam edecek, böylece tüm serilerdeki takımlarımız ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip kişiler tarafından yönetiliyor olacak ve herkes kendi işine odaklanabilecek - IndyCar'da Taylor Kiel, Formula 1'de Andreas Seidl ve Formula E'de de Ian.

"Ian'ın yapması gereken tek şey gelecek yıl için takım formalarını değiştirmek ve ekibini hazır hale getirmek, bu bizim için çok çekiciydi."

"Yani bu, Formula 1'de sahip olduğumuz istikrarın bir kombinasyonu, elbette ön sıralara geri dönmek için daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var, fakat Andreas'ın ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahip olduğunu düşünüyorum."

"Kısacası dünya şampiyonu bir takımı anahtar teslimi usulü devralma kararını vermek çok da zeka gerektirmiyordu." dedi.