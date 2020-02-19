BMW pilotu Eriksson Dragon FE takımının yedek pilotu oldu

21 yaşındaki pilot 1 Mart'ta yapılacak teste katılacak, 2019 DTM sezonunda, seriye katıldığı ikinci sezonu iki podyum ile sürücüler klasmanında 11.sırada tamamladı.

Bu test ile beraber Eriksson ikinci defa bir FE aracını test ediyor olacak, daha öncesinde ise 2018'de, o zamanki adıyla, DS Virgin takımı ile 155 kmlik bir mesafe tamamlamıştı.

Sabah ve öğlen seanslarındaki toplam zamanlar sonucunda Eriksson testleri 9.sırada tamamlamıştı, onunla beraber testlere DS ile katılan 2020 Alfa Romeo Formula 1 sürücüsü Antonio Giovinazzi'nin sadece 0.1 saniye gerisinde kalmıştı.

Eriksson "Tekrardan, bu sefer Penske Autosport Gen 2 yarış aracı ile, bir Formula E aracı sürme şansını yakaladığım için çok mutluyum.

"Bu şampiyona her gün gittikçe daha çok büyüyor ve diğer yarış serileri ile karşılaştırıldığında farklı bir yaklaşımları var, ancak bu yüzden bu şampiyona ve bu araç çok ilgi çekiciler.

"Marakeş testi için ve sezonun kalanında Dragon ile çalışmak için çok heyecanlıyım."

Takım an itibariyle markalar şampiyonasında 12 takım arasında 11.sırada bulunuyor, takımın tek puan finişi ise eski Toro Rosso F1 sürücüsü Brendon Hartley ile geldi.

Takım sahibi Jay Penske "Üst düzey sürücülerin, tesislerimize yaptığımız yatırımı, simülasyon araçlarını ve Los Angeles merkezinde ve Silverstone fabrikamızda çalışan personelimizin çabasını maksimuma taşıması çok kritik bir durum.

"Joel hem hızlı hem de teknik olarak efektif bir genç sürücü ve yaptığı işten çok memnunum.

"Marakeş'te yapacağı testi sabırsızlıkla bekliyorum ve bu sene takımın yarışacağı araca yapacağı önemli katkılara devam etmesini ümit ediyorum."

Dragon'un bir önceki test ve yedek pilotu Maximillian Günther bu sene BMW Andretti takımına ana sürücü olarak dahil oldu. Takım ile çıktığı üçüncü yarışta - Santiago E-Prix - kendisinin serideki ilk galibiyetini aldı.