BMW, Formula E'den ayrıldıktan sonra Andretti'ye güç ünitesi sağlamaya devam edebilir

Alman marka, Çarşamba akşamı şampiyonayı bırakacağını duyururken açıklamasında “Formula E’nin rekabetçi ortamında bu teknoloji formunun transferi için doğan fırsatları tükettiklerini” belirtmişti.

Bu haber, Audi’nin LMDh programı ve 2022’de tamamen elektrikli Dakar Rallisi katılımı için FE’yi bırakma kararını resmi olarak duyurduktan sadece 2 gün sonra geldi.

Fabrika BMW FE takımı Andretti Autosport tarafından yönetiliyor. Şampiyonanın ilk sezonunda beri FE’de bulunan Andretti takımı; ilk başta BMW’den teknik destek almış, sonrasındaysa tam fabrika takımı olmuştu.

BMW’nin çıkışı durumunda Andretti’nin, şampiyonada kaldığı takdirde 2021-22 sezonu için güç ünitesi sağlayıcısı kalmıyor. Fakat BMW Andretti’yle sağlayıcılığını devam ettirmek için bir müşteri anlaşması planlıyor.

Motorsport.com’a konuşan bir BMW sözcüsü: “8. Sezon için (2021-22) seçeneklerimizi tartışıyoruz.”

“Bir seçenek Andretti’ye BMW güç üniteleri sağlamak. Zamanı gelince alınan herhangi bir kararı duyuracağız.”

Böyle bir anlaşma halihazırda Audi ve müşteri takımı Envision Virgin Racing arasında yapılmış durumda ve bu anlaşmaya göre Silverstone temelli özel takım en az 1 sezon daha Audi güç ünitesi kullanacak.

Küresel sağlık krizi ve bunun ekonomik etkilerinin BMW’nin FE’yi bırakma kararını hızlandırmasında etkisi olup olmadığı sorulduğunda Motorsport.com’a verilen cevap: “2020 otomotiv endüstrisinin dönüşümünü hızlandırdı, dolayısıyla motor sporlarını da.”

“BMW Grubunun e-mobilite alanındaki stratejik odağı kayıyor.”

“Yeterli bilgileri edindikten sonra gelecekteki odağımız ürün gamımızın ve küresel üretimimizin detaylı bir ölçeklendirmesi olacak.”

Üreticinin ayrılma sebebini daha da açmak adına BMW sözcüsü şunları ekledi: “Elektromobilite BMW Grubu için yeni standart. Formula E bizim için her zaman bir teknoloji labı olmuştur.”

“Elektrikli güç ünitemiz için üretim ve motor sporları arasında bir döngü elde ettik ve bundan her iki kısım da faydalandı.”

“Artık bilgi edinme ve teknoloji yönünden bu geliştirme potansiyelini tüketmiş bulunmaktayız.”

“Şu anda 5. Jenerasyon BMW e-güç ünitesi’nin büyük ölçekli üretimine odaklanıyoruz.”

Arka arkaya 2. yıl da BMW Andretti sürücüsü Maximilian Guenther, bu haftanın başında Valensiya’da Ricardo Tormo pistindeki 3 günlük sezon öncesi testinin zirvesinde yer aldı.

2 kez E-Prix galibi önümüzdeki sezon, Alexander Sim’in Mahindra Racing’e geçişinden sonra eski R-Motorsport Aston Martin DTM sürücüsü Jake Dennis’le takım arkadaşı olacak.

FE çaylağı Dennis bu koltuğu, diğer DTM sürücüleri Philipp Eng, Marco Wittmann ve Lucas Auer’e karşı uzun simülatör ve özel test sürüşlerinin sonucunda kazandı.

Yeni Audi yarışçısı ve 3 kez DTM şampiyonu Rene Rast, aslında FE’de sadece 1 yıl yarışmak için sözleşme imzaladığını bilmediğini açıkladı.

Bu sırada takım arkadaşı ve 2016-17 FE şampiyonu Lucas di Grassi de Motorsport.com’a, Audi’nin ayrılışından sonra da seriye devam etmek istediğini açıkladı.