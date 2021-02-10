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Formula E / Son dakika

Dennis: "BMW, Formula E'deki son sezonunda şampiyon olabilir"

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Dennis: "BMW, Formula E'deki son sezonunda şampiyon olabilir"
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BMW Andretti'nin yeni sürücüsü Jake Dennis, Alman üreticinin, FE’deki son sezonunda şampiyonluk mücadelesinde yer alacağından emin.

BMW 2019/20 Formula E sezonuna, Diriyah’da ve Santiago’da elde ettiği zaferlerle güçlü şekilde başlamış, ancak koronavirüs nedeniyle verilen aradan sonra biraz geride kalmışlardı. Son altı yarış öncesinde şampiyona ikincisi olan BMW, Berlin'deki bu yarışlarda çok az puan aldı ve altıncı sıraya geriledi.

Dennis, geçen sezon yaşanılan sıkıntıların büyük çoğunluğunun, iFE.20’nin Tempelhof Pisti’ne uymamasından kaynaklandığını düşünüyor. Bu pist üç farklı düzende altı yarışa ev sahipliği yapmıştı.

Alexander Sims’in, Mahindra Racing’e gidişinden sonra BMW koltuğunu Maximilian Gunther’le paylaşacak İngiliz sürücü, Alman üreticinin bu sezon Formula E şampiyonluğunu kazanamaması için bir neden görmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Dennis, BMW'nin bütün sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinde yer alıp alamayacağı sorulduğunda, ‘’Neden olmasın ki? Açık şekilde gelişiyoruz. Bu yüzden aracın performansının iyi olacağını düşünüyorum.’’

‘’Bu gerçekten DS Techeetah, Jaguar, Mercedes ve Audi gibilerin performanslarına da bağlı olacak.’’

‘’Görüldüğü üzere yeni güç aktarma organları da geliyor. Nissan ve DS Techeetach’a da nisanda güncelleme gelecek.’’

‘’Bu tamamen güncellemelerin araçlara ne kattığına bağlı olacak. Ben podyum ve galibiyet için savaşabilecek, iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum ve her şey iyi giderse sıralamalarda ve yarışlarda nerede olacağımızı göreceğiz.’’

‘’Tabi ki geçen sezonki durumu analiz ettik. Berlin, aracımız için en uygun pist değildi ve Berlin’de altı şampiyona yarışı vardı.’’

‘’Eğer aracınız piste uygun değilse, büyük bir performans eksikliğiniz olur. BMW kış boyunca aracın eksikliklerini geliştirmek için çok çalıştı ve bunu başardığımızı düşünüyorum.’’

DS Techeetah, Nissan e.dams ve Dragon/Penske Autosport araçlarının tanıtımlarını nisan ayına kadar erteledi. Bu da Riyadh’daki sezon açılış yarışlarında geçen sezonunkiyle aynı güç aktarım mekanizmaları kullanacakları anlamına geliyor.

Normalde eski güç aktarım mekanizmalarını beş yarışta kullanmaları gerekirken, pandemi dolayısıyla bu rakam sadece ikiye düştü. Bazı rakipleri bunun haksız bir avantaj olduğunu savunuyor.

Dennis rakiplerinin eski ekipman kullanmalarından faydalanabilmek için BMW’nin Suudi Arabistan’da kazasız iki yarış geçirmesi gerektiğini, fakat bu yarışların şampiyona sonuçlarını çok etkilemeyeceğini belirtti.

‘’Temiz bir başlangıç yapmaktan emin olmalıyız. Benim tarafımdan da, mühendislerin tarafından da hata yapılmaması gerek.’’

‘’İlk iki yarışı kazansak bile, sezonun geri kalanında büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum.’’

‘’Çünkü sonrasında çok fazla yarış var. Geçen sezon gördüğümüz gibi, da Costa Berlin’den sonra performansını artırdı ve şampiyonayı önde götürmeye başladı.’’

‘’Diriyah’da kazansak da kazanmasak da, sezon boyunca istikrarlı bir performansa sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok önem taşımıyor çünkü bu sadece 10 turdan 1 tanesi.’’

‘’Sadece herkese karşı nasıl bir performansımız olacağını merak ediyorum, çünkü Valencia ne kadar hızlı olduğunuz yargılayabilmek için zor bir pist.’’

Çeviri: Betim Aker

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Rachit Thukral

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