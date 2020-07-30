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Formula E / Berlin E-prix / Son dakika

Blomqvist son Berlin yarışlarında Colado'nun yerini alacak

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Blomqvist son Berlin yarışlarında Colado'nun yerini alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Tem 2020 10:01

Jaguar Formula E sürücüsü James Calado, Ağustos ayında Berlin yarışlarından en az ikisini kaçırmak zorunda kalacak ve yerini Tom Blomqvist alacak.

Mevcut 2019/20 sezonu için Jaguar ile sözleşme imzalanan Calado'nun yerini gelecek sezon Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird alacak.

Ancak Motorsport.com, Calado'nun Ferrari ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki görevine odaklanacak olması nedeniyle Formula E'nin son altı yarışında yer almayacağını öğrendi.

WEC sezonu 15 Ağustos'ta Spa'da yapılacak yarışla devam edecek. Ancak Ferrari, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Calado'nun 13 Ağustos'taki ilk seansta AF Corse 488 GTE Evo'nun direksiyonuna geçeceğini doğruladı.

Bundan ötürü Calado'nun 13 Ağustos'taki son yarışı ve büyük olasılıkla bir önceki gün yapılacak diğer yarışı kaçıracağı tahmin ediliyor.

Yorum yapması istendiğinde, bir Jaguar sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: “James Calado'nun Berlin'deki yarışta Jaguar Racing'i kullanması planlanıyor."

“WEC ile olası çatışmanın farkındayız ve durumu yakından takip ediyoruz. Berlin için çatışma olması halinde bazı planlar var. ”

Jaguar, Pascal Wehrlein'ın aniden ayrılmasının ardından Mahindra Racing'e geçen Alex Lynn'in yerine yeni yedek pilot olarak Blomqvist'i getirmişti. Bu yüzden Blomqvist'in bu yarışta Calado'nun yerini alması bekleniyor.

Lynn (Aston Martin), Sebastien Buemi (Toyota) ve FE şampiyona lideri Antonio Felix da Costa da (JOTA Sport) Calado ile aynı WEC çatışmasıyla karşı karşıya.

Ancak Lynn, Buemi ve da Costa'nın Belçika'ya gitmeden önce tüm Berlin FE yarışlarına katılabilecekleri düşünülüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin E-prix
Pilotlar James Calado , Tom Blomqvist
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Matt Kew

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