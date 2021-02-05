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Formula E / Son dakika

Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı

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Bird’e göre FE, Valencia pist limitlerini bariyerlerle kaplamalı
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Jaguar Racing pilotu Sam Bird, Valencia’daki kalıcı pistteki ilk yarışta, piste bariyer eklemesi yapılması gerektiğini düşünüyor. Böylece sürücüler pist sınırlarını daha ciddiye alacak.

Son dört yıldır sezon öncesi testler için kullanılan Ricardo Tormo Pisti, ilk İspanya E-Prix’sine ev sahipliği yapmak üzere 2020-2021 Formula E sezon takvimine eklendi.

FE şampiyonası yetkilileri, kısa bir süre önce yapılan sezon öncesi testinde çeşitli Valencia pist düzenlerini değerlendirmelerine rağmen henüz nihai pist düzenini yayınlamadı.

Bird, FIA'nın geçen yıl test için viraj alma kısıtlamaları getirmesine rağmen pistte bir sorun olan yol sınırı ihlallerini azaltmak için pistte engellere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Bird, ’Bariyer koyup koymayacaklarını görmek isterim."

‘’Son üç-dört seneki sezon öncesi testlerinde, Valencia pistinin bir zaman kaybı olmadığını ama zaman kaybı olmaya yakın olduğunu gördük."

“Geçen yıl uygulamaya çalıştıklarını biliyorum fakat neredeyse hiç pist sınırı olmadığından insanlar pist sınırlarını çok ciddiye almıyordu."

‘’Dürüst olmak gerekirse, sınırlar için bariyer eklemelerini isterim.’’

"O zaman pist sınırlarına gerçekten uymamız gerekecek. Böyle olunca ilginç olacak’’. diye ekledi.

Venturi Racing'in takım patronu yardımcısı Jerome D'Ambrosio, Lucas di Grassi ve Oliver Rowland’ın da içinde bulunduğu gayri resmî FE sürücüleri birliğinin bir parçası değil. Bu birlik şampiyona pistinin tasarlanmasına yardımcı oluyor.

Dragon ve Mahindra takımlarının eski pilotu, Valencia’nın daha tipik bir FE pistine benzemesi için değişikliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

D’Ambrosio, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Formula E’ye uygun hale getirmek için daha fazla değişiklik yapılması gerekiyor. Formula E araçları ve şampiyonamız için daha heyecanlı hale getirmek gerekli.

‘‘Valencia kolay bir pist değil. Onu Formula E’nin temeline yaklaştırmak muhtemelen zor olacak.’’

“İdeal değil ama hepimiz en iyi programı almaya çalışıyoruz. Birkaç ince dokunuş ile ayarlanabilir.’’

“Sadece birkaç elementin dikkate alınmasını sağlamalıyız. Bu pisti Roma ya da Meksika gibi göstermek kolay olmayacak.”

Takımların Valencia pist düzenini yarıştan sadece birkaç hafta önce almaları bekleniyor.

Çeviri: Betim Aker

Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Sam Bird
Editör Matt Kew

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