Bird, yeni sıralama formatı sayesinde Formula E'nin kalitesinin arttığını düşünüyor

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Geçtiğimiz sezon sıralama formatında değişikliğe giden Formula E, her grubun dördüncüsüne ve son gruba haksız bir avantaj sağlayan Superpole formatını kaldırdı ve yerine iki gruplu, her grubun ilk dört sürücüsünün turnuva usulü pole pozisyonu mücadelesi verdiği bir formata geçiş yaptı.

Bu sayede birçok dış faktörün üstesinden gelinirken, en hızlı takımlar da sıralama turlarında hak ettikleri sonuçları almaya başladılar.

Yeni formatın hak edene hak ettiği sonucu vermesi sayesinde griddeki karmaşa da azaldı, böylece sezon finaline sadece dört sürücünün şampiyonluk şansı varken gelindi -2020-21 sezon finalinde ise tam 18 sürücünün şansı vardı!

Kuralların yazılma sürecine bizzat dahil olan Sam Bird, yeni sıralama formatının değerini kanıtladığını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Bird, "Yeni formatı markalaştırmam gerekirdi, hatta Formula E bana kesinlikle ödeme yapmalı!"

"Yeni format yarış kalitesini arttırdı, nitekim artık sadece kaotik yarışlar yok, biraz çılgınca olsa da temiz yarışlara sahibiz -bu da üst düzey motor sporları hayranları için harika."

"Evet, belki daha önce herhangi bir yarış izlememiş ve sadece biraz katliam isteyen biri için o kadar eğlenceli olmayabilir, ama artık sadece iyi taktikler, iyi yarışlar ve teker tekere mücadele eden birinci sınıf sürücüler var." dedi.

Sam Bird, Jaguar Racing, in the garage Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2021-22 şampiyonu Stoffel Vandoorne, yeni sıralama sistemi sayesinde bir yarış dışında tüm yarışlardan puan alabildiğini ve istikrarlı bir şampiyonluk mücadelesi verebildiğini düşünüyor.

Vandoorne, "Sadece bir zafer kazandım ama bu yıl gösterdiğimiz istikrarın etkileyici olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası yeni format da kısmen yardımcı oldu; bence format en istikrarlı sürücülerin maksimum sonuçları alabilmesini sağladı."

"Rastlantısallığın belli derecelerde ortadan kalkmasıyla birlikte bu sezon güzel bir hikaye yazabildik, son yarışlara girilirken dört sürücü şampiyonluk mücadelesi veriyordu, sonra bu sayı üçe düştü, Seul'de ise sadece iki kişi kalmıştı: ben ve Mitch [Evans]." dedi.