Bird, yaşadığı sakatlığın ardından Formula E'ye geri dönüyor

37 yaşındaki Britanyalı pilot, Monako E-Prix'si öncesi yapılan antrenman seansında kaza yaparak sakatlanmasının ardından, Mayıs ayının başından beri yarışlardan uzak kaldı.

Bird, Sainte Devote'de kaçış alanına girip bariyerlere çarparken, elini direksiyondan çekmemesi sebebiyle sol elinde bir kırık meydana geldi.

Kazası nedeniyle Monte Carlo'daki hafta sonu yarışlarından çekilmek zorunda kalan 37 yaşındaki İngiliz pilot, Berlin'deki son yarışa da katılamadı ancak McLaren ile beraber çift yarış etkinliğine katılmaya devam etti.

Monako'nun ardından İngiltere'ye dönen Bird, 2022'deki Londra yarışı sırasında kırdığı ve ameliyat gerektirerek Seoul'deki sezon finaline katılmasına engel olan elinden bir operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz hafta McLaren ile simülatör çalışmalarına katılmasının ardından takım, Bird'ün hafta sonu Çin'deki iki yarışta mücadeleye hazır olduğunu doğruladı.

Takım patronu Ian James, "Sam'in Şangay E-Prix'si için araca geri dönmesinden çok mutluyuz."

"Sam iyileşme sürecinde etkileyici bir özveri gösterdi ve başarılı bir ameliyatın ardından normal simülatör seanslarını tamamlayabildi."

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"Sonuç olarak, Sam ve takım Şangay'daki yarış için mücadele edebileceğinden emin."

"Sam'i tekrar pistte görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Bu sezonun başlarında Sao Paulo'da McLaren'in ilk Formula E galibiyetini elde eden Bird, son üç yarışta yerini Taylor Barnard'a bırakmıştı.

19 yaşındaki İngiliz pilot, sakatlanan Bird'ün yerine yarışacağı haberini 2. antrenmandan sadece 20 dakika önce aldı ve Formula E tarihindeki en genç pilot oldu.

İlk yarışını 14. sırada tamamlayan ve bu ayın başlarında Berlin E-Prix'si öncesinde hazırlanmak için daha fazla zamana sahip olan Barnard, onuncu ve sekizinci olarak etkileyici bir çifte puan elde etti.

Geçen yıl Aston Martin Autosport BRDC Ödülü finalisti olan Barnard, şu ana kadar puan alamamış olan Formula 2 kariyerinin yanı sıra, McLaren'ın yedek pilotu olarak da kariyerine devam edecek.