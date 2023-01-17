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Bird: "Ters gidebilecek her şeyin ters gittiği bir hafta sonuydu"

Gen3 araçlarının ilk hafta sonunu tüm seanslarda problem yaşayarak kapatan Sam Bird, her şeyin ters gittiği, berbat bir hafta sonunu geride bıraktığını söylüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Altay Gök
Bird: "Ters gidebilecek her şeyin ters gittiği bir hafta sonuydu"
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Cuma günkü serbest antrenman seansında yazılım sorunlarıyla karşılaşan Bird, bu sorunların çözülmesinin ardından ikinci antrenman seansında da bir motor arızası nedeniyle yolda kaldı.

Jaguar daha sonra sıralama turları için aracın arka kısmını değiştirmek zorunda kaldı, ancak aracı ayarlayacak kadar zaman kalmaması nedeniyle iyi bir tur atamayan Bird 21. sırada kalarak henüz ilk turlarda havlu attı.

Yarışta ise varlık gösteremediği altı turun ardından yolda kalan ve yarışa veda eden Bird, böylece kabus dolu bir hafta sonunu geride bırakmış oldu.

Bird, "Yarış dışı kalmamın sebebi tahrik miliyle ilgili bir şey,  araç parc ferme'den çıktığında bunu inceleyecekler."

"Gerçekten berbat bir hafta sonuydu, ters gidebilecek her şey ters gitti ve ters gitmeye devam etti."

"Tüm hafta sonu boyunca dört ya da beş hızlı tur atabildim, hepsi bu. Aracın çok kötü olduğunu düşünmüyorum, belli ki potansiyeli var, ama bu hafta sonu hiçbir şey gösteremedim."

"İlk antrenman seansında bir yazılım sorunu yaşadık, ikinci antrenmanlara kadar sorunu düzelttik ama bu kez de bir MGU arızası meydana geldi.

Marshals remove the damaged car of Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, from the circuit

Marshals remove the damaged car of Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, from the circuit

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sıralama turlarında yaşadıkları sorunlar hakkında detay veren Bird, aracın arkasında yapılan değişikliklerin bazı yanlış bileşenler içerdiğini, sonuç olarak aracı sürmenin "imkansız" hale geldiğini açıkladı.

Bird, "Hiç tur atamadıktan sonra sıralama turları için aracın arkasını değiştirmek zorunda kaldık, ancak yeni takılan parçalar doğru şekilde ayarlanmamıştı." 

"Aracı sürmek imkansızdı, ayarlar doğru yapılmamıştı ve doğru ayarlar için yeterince zamanımız da yoktu."

"Bazı parçalar ise büyük ölçüde yanlış parçalardı. Daha kötüsü olamazdı." dedi."

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