Bird, podyuma ulaşmalarını sağlayan tüm Jaguar çalışanlarına minnettar
Sam Bird, zorlu başlangıcın ardından henüz ikinci yarışta podyuma ulaşmalarından ötürü Jaguar'daki herkese teşekkür ediyor.
Uzun süre sonra ilk kez podyuma çıkan Bird, yarışın da büyük kısmını lider götürmüş, ancak son bölümde Pascal Wehrlein ve Jake Dennis'e geçilerek gerilemişti.
Bird'in sezona çok kötü başladığı ve sezonun ilk yarışında bir vites kutusu arızası nedeniyle yarış dışı kaldığı düşünülürse, sadece bir hafta sonra gelen bu performans hiç şüphesiz ki umut verici.
Yarışın ardından konuşan Bird, "Bu benim 100. yarışımdı, bunu podyuma çıkarak kutluyor olmak gerçekten havalı."
"Jaguar'a teşekkür etmek istiyorum, takımdaki herkes Meksika'dan bu yana ciddi çaba sarf etti, gelgitlerle dolu ve sorunlu bir yarıştı. Kısa bir süre sonra podyuma çıkmak takım için büyük bir ödül."
"Aracın potansiyelli olduğunu biliyordum. Meksika'da da tempomuz kötü değildi, sadece bu tempoyu yakalayamamıştım."
"Geçen sezonu arkamda bıraktım ve Gen3 araçlarıyla yeni bir yolculuğa atıldım. Kendimi daha iyi bir zihniyete göre şekillendirmek için çok çalıştım, bu podyum da halen bir şeyler yapabileceğimi gösteriyor." dedi.
Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Porsche'un ne kadar iyi olduğunu kabul eden Bird, Jaguar'ın ikinci yarışta Alman üreticiye meydan okuyabileceğinden emin olmak için verileri inceleyeceğini söylüyor.
Tecrübeli sürücü ayrıca Meksika'da geçişlerin nispeten az olması nedeniyle yarış sırasında geçiş yapmak konusunda tereddütte kaldığını, Diriyah'taki mücadeleyi ise tekrar izlemek için istekli olduğunu da ekledi.
Bird "Yarış sırasında bazı ilginç şeyler gördüm. Bundan sonra takımla oturup yarın Porsche avına nasıl çıkacağımıza karar vereceğiz. Çok ama çok hızlı görünüyorlar."
"Meksika yarışını izledikten ve Formula E'de daha önce gördüğümüzden daha az sollama gördükten sonra, bu hafta sonu işlerin daha da zor olacağını düşündüm. Ama görünüşe göre oldukça eğlenceliymiş, bu yüzden tekrar izlemek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Wehrlein, zafere ulaşmasında aslan payını stratejiye veriyor
Diriye E-Prix: Evans, 3. antrenmanda zirveyi Ticktum'dan kaptı
Son Haberler
Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.
Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.
Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.
Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.