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Bird, podyuma ulaşmalarını sağlayan tüm Jaguar çalışanlarına minnettar

Sam Bird, zorlu başlangıcın ardından henüz ikinci yarışta podyuma ulaşmalarından ötürü Jaguar'daki herkese teşekkür ediyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Altay Gök
Bird, podyuma ulaşmalarını sağlayan tüm Jaguar çalışanlarına minnettar
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Uzun süre sonra ilk kez podyuma çıkan Bird, yarışın da büyük kısmını lider götürmüş, ancak son bölümde Pascal Wehrlein ve Jake Dennis'e geçilerek gerilemişti.

Bird'in sezona çok kötü başladığı ve sezonun ilk yarışında bir vites kutusu arızası nedeniyle yarış dışı kaldığı düşünülürse, sadece bir hafta sonra gelen bu performans hiç şüphesiz ki umut verici.

Yarışın ardından konuşan Bird, "Bu benim 100. yarışımdı, bunu podyuma çıkarak kutluyor olmak gerçekten havalı."

"Jaguar'a teşekkür etmek istiyorum, takımdaki herkes Meksika'dan bu yana ciddi çaba sarf etti, gelgitlerle dolu ve sorunlu bir yarıştı. Kısa bir süre sonra podyuma çıkmak takım için büyük bir ödül."

"Aracın potansiyelli olduğunu biliyordum. Meksika'da da tempomuz kötü değildi, sadece bu tempoyu yakalayamamıştım."

"Geçen sezonu arkamda bıraktım ve Gen3 araçlarıyla yeni bir yolculuğa atıldım. Kendimi daha iyi bir zihniyete göre şekillendirmek için çok çalıştım, bu podyum da halen bir şeyler yapabileceğimi gösteriyor." dedi.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Porsche'un ne kadar iyi olduğunu kabul eden Bird, Jaguar'ın ikinci yarışta Alman üreticiye meydan okuyabileceğinden emin olmak için verileri inceleyeceğini söylüyor.

Tecrübeli sürücü ayrıca Meksika'da geçişlerin nispeten az olması nedeniyle yarış sırasında geçiş yapmak konusunda tereddütte kaldığını, Diriyah'taki mücadeleyi ise tekrar izlemek için istekli olduğunu da ekledi.

Bird "Yarış sırasında bazı ilginç şeyler gördüm. Bundan sonra takımla oturup yarın Porsche avına nasıl çıkacağımıza karar vereceğiz. Çok ama çok hızlı görünüyorlar."

"Meksika yarışını izledikten ve Formula E'de daha önce gördüğümüzden daha az sollama gördükten sonra, bu hafta sonu işlerin daha da zor olacağını düşündüm. Ama görünüşe göre oldukça eğlenceliymiş, bu yüzden tekrar izlemek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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