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Formula E Sao Paulo ePrix

Bird: "McLaren ile en özel galibiyetlerimden birini elde ettim"

Sam Bird, McLaren'in Formula E'deki ilk zaferini elde ettiği Sao Paulo E-Prix'sindeki zaferin kariyerindeki "en özel" zaferlerden biri olduğuna inanıyor.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Takımı, e-4ORCE 04, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Takımı, e-4ORCE 04, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Sam Bagnall / Motorsport Images

Britanyalı pilot, Brezilya'da 34 turluk yarışın bir bölümünü önde götüren lider Mitch Evans'ı son turda geçerek tamamen elektrikli şampiyonadaki 12. galibiyetini elde etti.

Bu zafer, en son 2021'de New York'ta Jaguar ile podyumun en üst basamağında yer aldığı ve geçen sezonun sonunda takımdan ayrılmasıyla sonuçlanan galibiyetsiz dönemden sonra Bird'ün yaklaşık üç yıl sonraki ilk zaferi oldu.

Cumartesi günkü yarış yeni ortaklıktaki sadece dördüncü yarış olurken, İngiliz üretici Formula E'ye  geçen yıl katılmıştı.

Bird, "Sanırım bu [basın toplantısında galibiyet] koltuğuna geri dönmek için yaşadıklarımdan dolayı özel bir galibiyet oldu." 

"Bu kesinlikle çok özel bir duygu, ayrıca McLaren için bir ilk olması da cabası."

"Yılın başında bazı podyumlar elde etmekle ilgili hedeflerimiz vardı. Bu kadar erken bir zamanda kesinlikle bir yarış kazanabileceğimizi düşündüğümü söylersem yalan söylemiş olurum."

"Bu bir hayal olurdu, bunu hayal etmemiştim ama başardık. Bu, başardığımız ve dinlenmemiz gerektiği anlamına gelmiyor, daha yapacak çok işimiz var ama ilk galibiyetimizi almak gerçekten çok özel bir duygu." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Evans, 2024'ün önceki iki yarışının aksine Brezilya'da sorun yaşamadı ve  yılın ilk podyumunu ikinci sırada aldı.

Jaguar pilotu, yarışın bitimine altı tur kala eski takım arkadaşından liderliği aldı ve hâlâ kullanabileceği sağlıklı bir enerji miktarına sahipti.

Ancak Brezilya'daki kavurucu sıcaklıklar tüm araçların aşırı ısınmadan etkilenmesine neden oldu ve Evans son turda "sanki Gen1 bir otomobildeymişim gibi hissettim" diyerek hızını düşürdü.

Evans, "Acı tatlı olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tur kala [geçen yıl Brezilya'da kazandıktan sonra] yine bizim için aynısın olacağını düşünmüştüm. Ama oldukça hızlı bir şekilde bazı sıcaklık uyarıları almaya başladım ve sonra son turda arttı."

"Son turda güçle birlikte büyük bir hız kaybı yaşadım. Bence Sam beni [geçtiği yerde] geçmeseydi bile muhtemelen beni start/finiş düzlüğünde geçerdi."

"Biraz sinir bozucu, çok fazla enerjim kalmıştı, sadece yarışı bitirmeye çalışıyordum ama sadece iki viraj kala geçildim." dedi.

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