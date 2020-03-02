Bird: "Marakeş'teki mücadeleler zaman kaybıydı"

Yarışa 14. sıradan başlayan Bird, ilk atak modunu kullandığı sırada Lucas di Grassi ve Alexander Sims'i geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başardı ancak James Calado ve Jerome d'Ambrosio ile mücadele ederek zaman kaybetti.

Atak modunun bitmesiyle beraber geriye düşen İngiliz pilot, yarışın kalan kısmını ilk 10'un hemen arkasındaki sıralar için mücadele ederek geçirdi ve Sims'in son turda yarış dışı kalmasıyla beraber ilk 10'un son basamağında yer aldı ve 1 puan aldı.

Motorsport.com'a açıklamalarda bulunan Bird şunları söyledi: "İlk atak modunun sonunda biraz zorlandım. Kötü bir zamanda atak modu açtık ve aracı tutarak yürüyen bir şikan olmaya çalıştım."

"Daha sonrasında insanlarla beraber aynı b*kun içinde oluyorsunuz, onlar da sizin geçmenize izin vermek dışında her şeyi yapıyorlar."

"Kendi yarışlarını da, benim yarışımı da mahvediyorlar, resmen zaman kaybı."

"Artık olan oldu, kafanı dik tut, önüne bak. Olmuş bitmiş bir şey. İstediğiniz bir şey değil, ideal olan bir şey değil, ancak olan oldu."

Yarışın son altı turunda yavaş ilerleyen bir lastik patlamasını idare ettiğini söyleyen Bird, Audi e-tron FE06 güç ünitesinin Marakeş'teki performansını beğenmediğini de söyledi.

"Elimizdeki paket birazcık daha iyisini yapabileceğimiz bir paketti, daha fazlasını değil."

"Müşteri takımıyız. Olanlar oldu. Düzenlemeler yapıp durumu anlayacağız, yardım etmeye çalışacağız, ancak gridde biraz daha hızlı araçlar bulunuyor."

Bird'ün takım arkadaşı Robin Frijns, tartışmalı şekilde sıralamalardaki turunun silinmesi sonrasında 22. sıradan başlayarak yarışı 12. sırada tamamladı."

Yarış içinde pek çok geçiş yapmış olsa da Frijns, yarışının çok keyifli geçmediğini ve performans tarafında "yapılması gereken işler" olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Frijns şunları söyledi: "Bu hafta sonu sıralamalarda da, yarışta da iyi bir tempomuz yoktu."

"Mitch'in (Evans) arkasındaydım ve arayı açmasına izin verdim. Arayı gerçekten açmasına izin verdim, onun arkasındaydım ve onu takip etmeye çalışıyordum ancak Jaguar ile karşılaştırıldığında iyi bir tempomuz yoktu, Mercedes'e göre de, çünkü (Venturi sürücüsü Felipe) Massa'nın arkasındaydım ve virajlarda daha hızlı olsam da diğer kısımlarda onu takip etmek zorunda kaldım."