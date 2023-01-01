Bird: "İlk yarışta kimin güçlü olacağını tahmin etmek kolay değil"
Jaguar sürücüsü Sam Bird, Formula E'nin rekabetçiliğini koruduğunu ve Meksika E-Prix'inde kimin galibiyete uzanacağını tahmin edemediğini söylüyor.
Yeni araçların ilk sezonu öncesi neredeyse tüm takımlar özel test programlarında standart parça sıkıntısı ve Valencia testlerinde karşılaşılması olası dayanıklılık endişeleri nedeniyle sorunlar yaşadı.
DS Penske ve Maserati MSG takımları Valencia'daki dört günün sonunda en güçlü görünen takımlar olsa da neredeyse tüm takımlar Meksika E-Prix öncesi gelişim belirtileri gösterdiler.
Autosport tarafından gelecek sezonu değerlendirmesi istenen Bird, şampiyonanın her zaman olduğu gibi rekabetçi ilerlemesini bekliyor.
Bird, "Formula E muhtemelen dünyadaki en rekabetçi ve en zor şampiyona, öyle olmaya da devam edecek. Farklar yeni araçlara ve yeni kurallara geçmiş olmamıza rağmen halen her zamanki gibi oldukça yakın."
"Kimin ne yapacağını tahmin etmek çok zor. Şu anda potansiyel kazananlar olarak listeleyebileceğiniz bir sürü takım ve sürücü var. Kimseyi bir an bile göz ardı edebileceğinizi sanmıyorum." dedi.
Sam Bird, Jaguar Racing
Photo by: Tim Clarke / Motorsport Images
Yeni araçların sürücülerin hata yapmasına neden olacağını düşünen Bird, özellikle de düşük tutuşlu lastiklerin onları zorlayacağını, bu nedenle takımların araçları ayarlarken hataları en aza indirgemeye odaklanmaları gerektiğini belirtti.
Bird, "Açıkçası eski araçlara göre temel fark lastikler ve lastiklerden nasıl performans elde ettiğimiz olacak."
"Araçlar karışık yazılım ve sistemlere de sahip, bu da Gen3 ile sürüş yapmayı Gen2'ye göre daha zor hale getiriyor -ki Gen2 ile sürüş yapmak da zordu!"
"Yeni araçlarla hata yapmanın çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. İlk yarışlarda hem sürücülerin, hem de takımların hata yapması için fırsat var."
"Eğer hata yapmadan tempo ve istikrar yakalayabilen bir takım olursa, her zaman yenilmesi çok zor bir rakip olacaktır." dedi.
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