Bird, Haydarabad'da tur zamanına mal olan şikanı eleştirdi

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İlk kez bir FE yarışına ev sahipliği yapan Haydarabad pisti, özellikle 1. ve 2. virajları oluşturan şikan nedeniyle hafta sonu boyunca eleştirilerin de odağındaydı.

Başlangıçta bu kısımda şikan olmayacaktı, ancak sonrasında araçlara rejeneratif frenleme yoluyla bataryaları şarj etmek için başka bir fırsat vermeyi amaçlayan değişiklikle oldukça karmaşık bir şikan eklendi.

Organizatörün bu nedenle pisti hafta sonuna hazır hale getirmek için acele etmesi nedeniyle uygun bordürleri yerleştirmek için zaman kalmadı ve bunun yerine pisti kaçış alanından ayırmak için boya ile bir çizgi çekildi.

Sürücülerin beyaz çizginin ötesine geçip geçmediğini belirlemek için otomatik bir pist limitleri sistemi kullanıldı, ancak bu sistem sıralama turlarından itibaren ciddi sıkıntılara yol açtı.

Sistem nedeniyle Sam Bird, Rene Rast ve Edoardo Mortara'nın tur zamanları silindi ve yarı finallerin nasıl yapılacağı konusunda bir tartışma yaşanması nedeniyle ciddi gecikme yaşandı.

Bu durum, Jean-Eric Vergne'nin, çeyrek finallerde Bird'e tarafından yenilmesine rağmen yarı finale kalabilmesine olanak sağladı.

Daha da garibi, Rast ve Mortara da aynı düelloda yer aldığından ve her ikisinin de Vergne'e karşı yerlerini almak için geçerli bir tur zamanı olmadığından, Vergne'nin yarı finalde hiçbir rakiple karşılaşmadan finale kalmasıydı.

Jaguar sürücüsü Bird, sıralama turlarının hemen ardından pist limitleri hakkında özellikle konuşmuş ve bunun kendisine ciddi bir şansa mal olduğunu söylemişti.

Britanyalı pilot, "O kadar ince çizgiler üzerinde gidiyorsunuz ki, herkesin bir noktada sınırı aştığına inanıyorum."

"Öyle bir çizgi çizilmiş ki, aracı nasıl konumlandırırsan konumlandır çizgi diğer yöne doğru gidiyor, yani bir noktada herkes oradan geçecek."

"Turların silinmesi karardan ziyade şans ve bence bu çok sert. Asla katılmıyorum."

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Farklı çözümler istedik ve buldukları çözüm de bu oldu. Bana göre, çözüm açısından daha iyi bir iş çıkarabilirdik."

"Yazık oldu, çünkü şu ana kadar tüm hafta sonu boyunca neredeyse en hızlı isimdim. Yeniden en hızlı olma şansımın elimden alınması çok üzücü."

"Tekrarları izlerseniz araç bir yöne giderken pist diğer yöne gidiyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir şans meselesi."

Yarıştan sonra tekrar konuşan Bird, Formula E gelecek pistin kenarına bir bariyer dikilebileceğini, beyaz çizginin sürücülerin pist sınırlarını aşması için yeterince caydırıcı olmadığını belirtti.

Bird, "Gelecek yıl için burada farklı bir şey yapmaları gerektiğini söyleyebilirim."

"Tüm o alanda sadece beyaz bir çizgi olması biraz saçma, çok daha iyisini yapabiliriz.

"Bence orada şahsen bir duvar ya da Tecpro gibi bir şey olmalı." dedi.