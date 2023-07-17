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Bird: "Gereksiz risk alarak hata yapmak istemedim"

Roma'daki ikinci yarışta galibiyete oynasa bile Jake Dennis'i geçemeyen Bird, gereksiz risklerden kaçındığını itiraf ediyor.

Stefan Mackley
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Sam Bird, Jaguar Racing, 3rd position, on the podium

Pazar günü yarış boyunca Dennis'i kovalayan Bird, zaman zaman hamle yapma fırsatı yakalasa da rakibini bir türlü geçmeyi başaramadı.

Dahası, son turlarda Nissan sürücüsü Norman Nato'nun da gerisine düşen Bird, yarışı ancak üçüncü sırada tamamlayabildi.

Yine de Bird'in sonuçtan memnun kaldığını söyleyebiliriz, nitekim Cumartesi günü kendisinin aracı paramparça olmuştu ve yarışa çıkıp çıkamayacağı dahi belirsizdi.

Yarışın ardından konuşan Bird ise mücadele boyunca yarışa veda eden Mitch Evans'ın lehine Dennis'ten puan çalmaya çalıştığını söylüyor.

Bird, "Mitch'in sorun yaşadığını duyduktan sonra yarıştaki amacım değişti."

"Son iki gündür sıralama turlarında ve yarışta bilerek Mitch'in arkasında kalmaya çalışıyordum, gaza basmıyordum."

"Ancak birden bana zafer için yarışacağım söylendi, yarıştaki amacım da değişmiş oldu." 

"Açıkçası kazanmak için fırsatım vardı, ancak [Dennis ve Nato] araçlarını çok iyi konumlandırdılar, üstlerine düşeni yaptılar."

"Dolayısıyla gereksiz risk almam da gereksizdi, buna değmezdi. Risk alıp hata yapmak tamamen aptallık olurdu." dedi.

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kariyerinin en zayıf sezonlarından birini geçiren Bird, dört podyuma rağmen henüz zafere ulaşamadı ve şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor.

Öyle ki, kendisinin koltuğunu kaybedeceği ve yerini Nick Cassidy'nin alacağı iddiaları da mevcut.

Bird, "Son zamanlarda aynaya baktığımda çok vasat bir yarış pilotu gördüğüm birçok zaman oldu, Cumartesi günü de bunlardan biriydi. Kendimi toparlamak çok zor oldu."

"Ama bugün her şeyden çok rahatladım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

"Evet, bu yıl pek çok hata yaptım, bunlardan kaçınamam ama her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Bu yıl yavaş değildim, normalde oldukça hızlıyım ama çok fazla hata yaptım, çok fazla hata." dedi.

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Evans, Cassidy ile olan kazada hatasını kabul ediyor

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Stefan Mackley
Evans, Cassidy ile olan kazada hatasını kabul ediyor

Evans, Cassidy ile olan kazada hatasını kabul ediyor

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Evans, Cassidy ile olan kazada hatasını kabul ediyor Evans, Cassidy ile olan kazada hatasını kabul ediyor

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