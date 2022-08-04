Bird, Formula E Londra yarışını kırık bir elle tamamlamış

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Bird, Pazar günü gerçekleştirilen ikinci Londra E-Prix'sinin startında bir kazaya karışmıştı ama yarışa devam edebilmişti ve yarışı 8. sırada tamamlamıştı.

Bird, 16. virajda Porsche pilotu Pascal Wehrlein'la temas yaşadığından dolayı "kazaya neden olma" gerekçesiyle yarıştan sonra 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. Ancak İngiliz pilot, 9. sıradaki Sergio Sette Camara'nın rahat bir şekilde önünde olduğundan bu cezanın finiş pozisyonuna bir etkisi olmadı.

İlk turdaki kazanın ardından elinde bir acı hisseden Bird, önlem amaçlı röntgen çektirmesinin ardından sol elinde kırık olduğunu öğrendi. Jaguar pilotu, tüm yarışı elindeki kırıkla tamamlamış.

Yarışın ardından Jaguar tarafından yayınlanan açıklamada, Bird'in bu alanda uzman bir profesöre gözükeceği ve bu görüşmede, İngiliz pilotun Seul E-Prix'sinde yarışıp yarışamayacağının belirleneceği söylendi.

Açıklamada "Jaguar TCS Racing pilotu Sam Bird, ilk turdaki kazada sakatlık yaşamasının ardından yarışın hemen sonrasında önlem amaçlı hastaneye götürüldü. X-Ray'in ardından, sol elinde bir kırık olduğu görüldü."

"Sam, en iyi tedaviyi belirlemek için en kısa sürede bu konuda uzman bir profesörle görüşecek. Sam'in 13-14 Ağustos tarihlerindeki Seul E-Prix'lerinde yer alıp alamayacağı, önümüzdeki günlerde belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

Sam Bird, Jaguar Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bird Kore'de yarışamazsa, onun yerini yedek pilot Norman Nato'nun alması bekleniyor. Nato, geçtiğimiz yıl Venturi için yarışıyordu ve 2021'de sezonun Berlin'deki son yarışını kazanmıştı. Nato, 2022 için Venturi koltuğunu Lucas di Grassi'ye kaybetti.

Tom Dillmann da Jaguar'da yedek pilot rolünde görev alıyor ama Dillmann'ın, Nato'ya kıyasla daha az yarış tecrübesi bulunuyor.

Bird, cumartesi gerçekleştirilen ilk yarışta Jean-Eric Vergne ve Edoardo Mortara ile ikinci viraja yan yana girmiş ve temas yaşamıştı. Üç pilotun ikinci viraja yan yana girmesinin ardından temaslar yaşandı ve Mortara, Bird ile iki kere çarpıştı. İki pilot da temas sonucu yarışa veda ettiler.

Bird'ün takım arkadaşı Mitch Evans ise pazar günkü yarışa veda etmiş ve frenlemede garip şeyler olduğunu söylemişti. Evans, yarış dışı kalmasının ardından final yarışları öncesinde şampiyona lideri Stoffel Vandoorne'un 36 puan gerisinde yer alıyor.