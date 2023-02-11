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Bird, Evans'ı yarış dışı bırakmasının sorumluluğunu üstleniyor

Jaguar sürücüsü Sam Bird, takım arkadaşı Mitch Evans'ı yarış dışı bıraktığı kazanın sorumluluğunu tamamen üstleniyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bird, Evans'ı yarış dışı bırakmasının sorumluluğunu üstleniyor
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Evans'ın pole pozisyonu, Bird'ün ise epey hızlı görünmesi sonucu Haydarabad'daki yarıştan önemli puanlar çıkarması beklenen Jaguar, beklenenin aksine tam anlamıyla kabusu yaşadı.

Yarışın orta noktasına yaklaşılırken dördüncü sıradaki Nissan sürücüsü Sacha Fenestraz'ı kovalayan Bird, 3. Virajda frenlemeyi kaçırması sonucu üçüncü sıradaki Evans'a çarparak hem kendisini, hem de takım arkadaşını yarış dışı bıraktı.

Olay, iki Jaguar'ın yanı sıra aynı zamanda Fenestraz ve Maserati MSG sürücüsü Maximilian Guenther'in yarışlarını da etkiledi; her iki sürücü de arbedeye yakalandıktan sonra ilk 10'un dışına düştü.

Yarıştan sonra konuşan ve gözle görülür bir şekilde üzgün olan Bird, Evans'tan şahsen özür diledi ve tüm olayın suçunu üstlendi.

Autosport'a konuşan Bird, "Bir hata yaptım ve yarışta pek çok kişiyi saf dışı bıraktım."

"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu benim hatam, sorumluluğu alıyorum. Keşke zamanı geri alabilsem ama yapamam. Takımımı, takım arkadaşımı ve oradaki birkaç sürücüyü hayal kırıklığına uğrattım."

"Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Ama iki hafta sonra yeniden yarışacağız ve bunu düzeltmeye çalışabiliriz. Neyse ki hızlı bir araca sahibiz." dedi.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, the remainder of the field

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, the remainder of the field

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Olayı açıklayan Bird, "Guenther ile arayı açmak için düzlükte gaza basmıştım."

"Ancak kendisi çok erken fren yaptı, bu nedenle iç çizgiyi almak zorundaydım yoksa Sacha'ya çarpacaktım. Ama ne yazık ki Mitch oradaydı."

"Belki de sadece Sacha'ya çarpmalıydım, bu durumda Mitch'e bir şey olmazdı. Ama ilk gördüğünüz adamdan kaçınmaya çalışıyorsunuz." dedi.

Uzun süre sonra elde ettiği ilk pole pozisyonu çöpe giden Evans ise, "Söylenecek fazla bir şey yok. Yanlış yer, yanlış zaman."

"Sam bir hata yaptı ve bana çarptı. Çok yazık çünkü iyi bir sonuç elde etmek üzereydik." dedi.

Yarış kontrol de olaydan Bird'ü sorumlu tuttu ve ona Cape Town'daki bir sonraki yarış için beş sıra grid cezası verdi.

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