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Bird: "Diriye FE yarışını kazanabilirdim"

Sam Bird, FIA yarış mesafesine bir yerine iki tur daha ekleseydi Diriye'deki ikinci Formula E yarışını kazanabileceğini düşünüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Zeynep Taş
Bird: "Diriye FE yarışını kazanabilirdim"
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Jaguar sürücüsü podyumun yakın olduğunu hissetse de, son virajda enerjisi tükenmesine rağmen üçüncü sırayı koruyan Rene Rast tarafından Bird'ün podyumu engellendi.

Bird, Alman pilotu geçmeye çalışmış olsa da, 18. virajı kaçırmasıyla pozisyonunu Rast'a geri vermek zorunda kaldı.

18. virajda bariyere çarpan Nico Muller için 28. turda yarışa güvenlik aracı dahil oldu ve yarış iki tur sonra yeniden başladı.

Yarışın sonuna sadece bir tur eklendi ve yarışın son aşamasında Bird'ün öndeki araçlardan yaklaşık %2 daha fazla enerjisi vardı. Bird, yarış bir tur daha devam etseydi öndeki araçları geçebileceğini düşünüyordu.

Bird, yarış sonrası pilotlar odasında Sebastien Buemi ile konuşurken görüldü ve "Eğer bir tur daha devam etseydi, kesinlikle kazanırdım. Son dört tur boyunca gayet iyiydim." dedi.

Yarışı altıncı sırada bitiren Envision pilotu Buemi ve yarışı onuncu sırada bitiren Dan Ticktum (NIO 333) da yarışın 41. tura kadar sürmesi gerektiği konusunda hemfikirdi.

Daha sonra Autosport'a konuşan Bird şunları söyledi: "Sağlam bir yarıştı. En iyisi değildi ama sağlamdı."

"Bugün podyuma çıkmalıydık. Dürüst olmak gerekirse bugün kazanabilirdim; sahip olduğum enerjiyle bunu başarabilirdim."

Sam Bird, Jaguar Racing, on the grid

Sam Bird, Jaguar Racing, on the grid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ama sonra FIA, gereken turu eklemedi ve bu düz bir yarış haline geldi; bu yüzden geçiş yapamadık."

"Eğer fazladan bir tur daha olsaydı, şansım vardı." dedi.

Bird ve arkasında Jaguar güç aktarma organlarını kullanan Buemi'nin her ikisinin de kullanılabilir enerjisi vardı. Bu da, Porsche'lerin diğer üreticilere kıyasla çok daha verimli olduğu ilk yarıştan bir geri dönüşü temsil ediyor.

Britanyalı pilot, enerji tasarrufunun Jaguar'ın gece boyunca yaptığı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çok fazla çalışma yaptık. Ev ödevimizi yaptık ve sonuç bu."

"Bunun gelecek şeylerin bir işareti olmasını istiyorum." 

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